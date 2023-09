Do zderzenia ciężarówki z ursusem doszło na drodze krajowej nr 63 pod Łukowem, w województwie lubelskim.

Dwie osoby ranne i kompletnie rozbity traktor - to skutki groźnego wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 63 pod Łukowem. Ciężarówka zderzyła się tam z ciągnikiem rolniczym. Poszkodowani to kierowca ursusa i jego córka.

Jeden skręcał, drugi wyprzedzał

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zderzenia pojazdów doszło, gdy kierujący samochodem ciężarowym marki renault 64-latek z powiatu parczewskiego usiłowała wyprzedzić ursusa, którym kierował 68-letni mieszkaniec gminy Łuków. W tym samym momencie traktorzysta zaczął skręcać w lewo.

Kto zawinił?

"W wyniku zdarzenia kierujący ciągnikiem rolniczym oraz jadąca z nim 33-letnia córka doznali obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście okazało się, że urazy jakich doznali nie zagrażają ich zdrowiu i życiu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Łukowie. Teraz prowadzący postępowanie ustalają szczegóły i okoliczności zdarzenia.