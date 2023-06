Kilkanaście ciągników rolniczych i około 200 rolników zablokowało drogę przy przejściu granicznym w Dorohusku. Zjednoczona Wieś rozpoczęła czterodniowy protest.

12 ciągników i grupa około 200 rolników zablokowała dziś o godz. 10 skrzyżowanie drogi krajowej 12 i drogi wojewódzkiej nr 816 tuż za przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku, w województwie lubelskim. W ten sposób rolnicy uniemożliwili przejazd ciężarówkom zmierzającym z Ukrainy do Polski.

W tej formie rolnicy skupieni pod egidą Zjednoczonej Wsi mają przez cztery dni protestować przeciw niekontrolowanemu importowi płodów rolnych z Ukrainy, który destabilizuje polski rynek i niszczy opłacalność krajowej produkcji rolniczej. Ten import mimo obietnic rządu wciąż trwa - mówią lubelscy rolnicy, którzy kolejny raz wyszli na drogi.

Brak rozwiązań i perspektyw

"W związku z tragiczną sytuacją na polskim rynku, spowodowaną niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy, brakiem perspektyw na poprawienie sytuacji w żniwa 2023, oraz brakiem wprowadzenia systemowych rozwiązań mających na celu ochronienie rodzimego rynku, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju Zjednoczona Wieś ogłasza blokadę granicy."– napisała wcześniej w oświadczeniu Zjednoczona Wieś.

Rotacyjne i skutecznie

-Rolników wciąż jeszcze przybywa, ale z założenia nie ma to być akcja masowa, ale skuteczna i długotrwała - mówi jeden z inicjatorów i uczestników protestu Wojciech Łoś.-Chcemy, by grupy rolników zmieniały się na skrzyżowaniu, zapewniając ciągłość protestu do 12 czerwca. Protestujących za dnia zmieni wieczorem kolejna grupa - wyjaśnia nam współorganizator.