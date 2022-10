Traktorzystę oślepiło słońce. Śmiertelnie potrącił robotnika, pracującego na drodze.

40-letni mężczyzna zginął na miejscu, wskutek potrącenia przez ciągnik rolniczy w Żytowiecku, w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce. 25-letni kierowca ciągnika tłumaczył się, że oślepiło go słońce.

Do tragedii doszło wczoraj po godz. 8 rano - podaje lokalny portal Gostyń24.pl. 40-latek to pracownik firmy, która miała wykonać przyłącze gazowe do prywatnej posesji. Jak ustaliła policja, firma miała zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Miejsce prowadzenia robót zostało właściwie oznakowane, a robotnik pracował posiadał na ubraniu elementy odblaskowe, jak wymagają przepisy.

Do wypadku doszło, gdy 40-latek wycinał asfaltową nawierzchnię, gdzie miał zostać wykonany wykop do przyłącza. 25-letni mężczyzna kierujący potężnym ciagnikiem john deere 8430 z doczepioną beczką asenizacyjną uderzył w zapory ostrzegawcze i najechał na pracującego robotnika. Mężczyzna zginął na miejscu. Obok pracował inny robotnik, który w porę zdążył odskoczyć.

"Jednocześnie z zastępami JRG, na miejsce dojechał Zespół Ratownictwa Medycznego. Niestety ze względu na stan poszkodowanego, ratownicy medyczni odstąpili od udzielania pomocy medycznej" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu.

Jak poinformowała gostyńska policja, 25-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem z beczką twierdził, że oślepiło go słońce. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy traktorzysty, a sam pojazd zarekwirowano, by sprawdzić jego stan techniczny.

Policjanci z Gostynia pod nadzorem prokuratora badają przyczyny i okoliczności tej tragedii.