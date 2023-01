Dwa rozbite samochody i ciągnik, a jeden z kierowców w szpitalu. Wszystko przez używanie telefonu w czasie jazdy.

Na 46 500 euro wstępnie oszacowano szkody, w wyniku karambolu drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i dwóch samochodów osobowych. Doszło do niego z powodu używania smartfonu przez młodego rolnika - donosi portal Agrarheute.

Do wypadku doszło w miejscowości Dannstadt-Schauernheim w Nadrenii-Palatynacie (Niemcy). Z ustaleń policji wynika, że 20-letni rolnik kierował ciągnikiem fendt z przyczepą na drodze publicznej. Gdy usłyszał dzwonek telefonu, zajął się swoim smartfonem, zamiast patrzeć na drogę. Gdy zorientował się, że zjechał na przeciwny pas ruchu, było już za późno.

Traktorzysta gwałtownie zahamował, wskutek czego fendt przewrócił się, przygniatając stojący na poboczu samochód. Nadjeżdżający z przeciwka kierowca nie zdołał wyhamować i uderzył w traktor.

20-latek nie odniósł w zderzeniu żadnych obrażeń. Ucierpiał za to 42-letni kierowca auta, który uderzył w ciągnik. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego samochód nadaje się do kasacji. W drugim aucie nie było kierowcy, ale sam pojazd został mocno uszkodzony.

W sumie straty materialne wyniosły około 46 500 euro. Młody traktorzysta poniesie słone konsekwencje.