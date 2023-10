Nietrzeźwy kierowca ciągnika uszkodził ogrodzenie posesji i odjechał. W trakcie ucieczki zmorzył go sen...

Do zdarzenia doszło w miejscowości Wyk, w powiecie łomżyńskim na Podlasiu. Pewien gospodarz wezwał policjantów, bo widział jak sąsiad na traktorze staranował mu ogrodzenie, po czym odjechał.

W drodze do zgłaszającego policjanci natknęli się jednak na opisywany traktor. Stał na poboczu z włączonym silnikiem, a za jego kierownicą spał kierowca. Jak się okazało, był to 55-letni sąsiad zgłaszającego. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W dodatku wyszło na jaw, że sprawca kolizji już wcześniej stracił prawo jazdy, bo został przyłapany na kierowaniu w stanie nietrzeźwości. 55-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. "Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a za złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat" - podaje łomżyńska komenda powiatowa.