Na odcinku autostrady A2 w Żdżarach, w Wielkopolsce, inspektorzy transportu drogowego z Konina zatrzymali do kontroli tira należącego do przewoźnika z Łotwy. "W ładowni znajdowało się 19.824 kg mrożonego koncentratu soku pomarańczowego z miąższem w metalowych beczkach. Transport jechał z Belgii do Rosji" - donosi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, w dokumencie przewozowym CMR zapisana była temperatura przewozu produktu jako minus 16 stopni Celsjusza. Kierowca powinien więc okazać ważne na dzień kontroli świadectwo ATP wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, lub wskazać na naczepie tabliczkę potwierdzającą badanie ATP.

Łotewski kierowca nie miał jednak wymaganego certyfikatu, a na naczepie brak było tabliczki potwierdzającej badanie. Za to naruszenie na przewoźnika nałożono kaucję w wysokości 3.000 zł.