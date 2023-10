Zakończono regionalny etap Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2023, którego koordynatorem jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Celem konkursu organizowanego od 2004 roku jest promocja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 39 produktów turystycznych z województwa mazowieckiego. –Tegoroczna liczba zgłoszeń pokazuje, jak bardzo prestiżową nagrodą jest certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego. To nie tylko prestiż i promocja. To również szansa na ogromny sukces w skali całego kraju podczas kolejnego etapu, którego koordynatorem jest Polska Organizacja Turystyczna. Trzymam kciuki za sukces reprezentantów województwa mazowieckiego – powiedziała Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Spośród wszystkich zgłoszeń, Kapituła Konkursu wybrała sześć produktów turystycznych, którym nadano Certyfikat MROT, a trzy uznane za najlepsze zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, gdzie będą walczyć o Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej.

Super Certyfikat MROT

W tym roku, po raz pierwszy przyznano także Super Certyfikat MROT – kategoria dla produktu, który po otrzymaniu Certyfikatu MROT znacząco rozwinął swoją działalność. - Super Certyfikat MROT to mobilizacja dla produktów, które otrzymają tytuł do tego, aby stale rozwijać swoją działalność i poszerzać ofertę. Pierwszy zwycięzca tej nagrody daje idealny przykład pokazując co robić, aby zdobyć takie wyróżnienie – powiedziała Dorota Zbińkowska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wyniki etapu regionalnego:

Super Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2023 otrzymał:

Julinek Park

Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2023 Kapituła Konkursu przyznała:

Muzeum Fabryki Norblina

Sztuce dwudziestolecia międzywojennego – art déco

Zaczęło się w Radomiu – Radomski Czerwiec Wolności

Muzeum Łazienki Królewskie

Szlakowi Wkry

Kompleksowi dworkowo-parkowy z Muzeum Pozytywizmu

Nagrodą główną w konkursie dla produktu turystycznego, który został wyróżniony Super Certyfikatem MROT będzie zrealizowanie przez MROT ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w roku 2024.

Do ogólnopolskiego etapu konkursu zgłoszono:

W kategorii Certyfikat POT:

Julinek Park

Muzeum Łazienki Królewskie

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco

W kategorii Certyfikat Internautów (1 z 3 wybranych do Certyfikatu POT):

Julinek Park

Kategorii Turystyczne Odkrycie Roku:

Muzeum Fabryki Norblina

W Kategorii Złoty Certyfikat POT

Park Rozrywki i Edukacji Farma Iluzji

Nagrodą główną w Konkursie dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej” będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.

Wyłoniono zwycięzców II edycji konkursu fotograficznego „Podróże z flagą Mazowsza”

Ogłoszono także zwycięzców konkursu „Podróże z flagą Mazowsza”, organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu było wzmocnienie tożsamości regionalnej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i zainteresowania regionem – jego historią, naturą i atrakcjami turystycznymi. – Jesteśmy dumni z tego jak dużo wspaniałych zdjęć z flagą Mazowsza otrzymaliśmy. To już kolejna edycja konkursu. W tym roku dostaliśmy ponad dwa razy więcej zgłoszeń niż w poprzednim. W trakcie wakacji mieszkańcy Mazowsza tłumnie odwiedzali Punkty Informacji Turystycznej bezpłatnie pobierając flagi. Zdjęcia uwidoczniają dumę z bycia Mazowszanami. Flaga Województwa Mazowieckiego czerpie swoje korzenie z Flagi Piastowskiej – jest to biały orzeł na czerwony tle, bez korony.

Zadaniem uczestników konkursu było przesłanie zdjęcia flagi województwa mazowieckiego ze swojej wakacyjnej podróży. Na zdjęciach mogły się znaleźć ciekawe krajobrazy, zabytki, ale również wakacyjne wydarzenia kulturalne. – Wybór zwycięzców spośród rekordowej liczby nadesłanych prac nie należał do najłatwiejszych zadań. Każda z tych fotografii przedstawiała unikatową opowieść o pięknie i różnorodności Mazowsza, Polski i świata. Najważniejsze przesłanie jakie płynie z tych zdjęć to duma z przynależności do wyjątkowej wspólnoty, pełnej historii i tradycji, jaką jest województwo mazowieckie. Taki był cel konkursu, żebyśmy jeszcze bardziej identyfikowali się z naszym regionem i bardzo nas cieszy jak pozytywnie mieszkańcy naszego województwa zareagowali na tę zabawę, powiedział Artur Andrusiak, Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza

Wakacyjne fotografie można było przesyłać w dwóch kategoriach:

Podróże z flagą Mazowsza – Aktywnie,

Podróże z flagą Mazowsza – z Kulturą.

W puli nagród znajdowało się łącznie 15 000 złotych.

Wyniki konkursu:

W kategorii Podróże z flagą Mazowsza – Aktywnie:

I nagrodę otrzymała Beata Chabior za zdjęcie „Którędy w mazowieckie”,

II nagrodę otrzymała Paulina Wieczorek za zdjęcie „Kontrast natury i symbolu”,

III nagrodę otrzymał Daniel Prędkopowicz za zdjęcie „Na dachu Albanii i Macedonii”,

W kategorii Podróże z flagą Mazowsza – z Kulturą:

I nagrodę otrzymała Ewa Siwiecka za zdjęcie „Wiatr szkockiej historii”

II nagrodę otrzymał Maciej Lewandowski za zdjęcie „Historia Mazowsza pisana na nowo”,

III nagrodę otrzymał Daniel Pokrzywnicki za zdjęcie „Mazowsze z Krasińskimi”,