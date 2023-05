Trwa protest polskich rolników w Brukseli NA ŻYWO

Gdyby nie wasze protesty, drodzy rolnicy, nie byłoby żadnych działań rządu w tej dziedzinie - powiedział do zgromadzonych Jarosław Kalinowski. - To co dzieje się w tym momencie, jest namiastką tego, co będzie się działo, gdy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Nie można czekać z decyzjami. One muszę być podejmowane dzisiaj, bo jutro będzie za późno. Problemy z importem nałożą się na wprowadzanie Zielonego Ładu i nowej polityki rolnej.