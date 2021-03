Trwa rekrutacja na rolnicze start-upy

Masz innowacyjny pomysł, który chcesz przekształcić w biznes? Może szukasz współzałożyciela dla swojego startupu, albo masz już prototyp i chciałbyś uzyskać wsparcie w testach i zdobyć granty czy dofinansowanie? EIT Food rozpoczęło właśnie rekrutację innowatorów i startupów z sektora rolno-spożywczego do swoich programów wsparcia: JUMPSTARTER, TeamUp i Test Farms.

Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko stanowią wyzwanie dla nas wszystkich – od producentów i rolników, przez dystrybutorów, gastronomię aż po konsumentów. Potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które będą satysfakcjonowały i zaspokajały nasze potrzeby żywieniowe, a jednocześnie będą neutralne dla środowiska.

Wielu przedsiębiorców i naukowców już próbuje sprostać tym wyzwaniom, rozwijając nowatorskie pomysły, pozwalające wytwarzać i dystrybuować żywność lepiej, taniej i bezpieczniej. Pomysł to jednak nie wszystko i aby przerodził się on w zrównoważony i rentowny biznes potrzeba kontaktów i fachowej wiedzy oraz finansowania. EIT Food oferuje kompleksowe wsparcie dla innowatorów i startupów na różnych etapach rozwoju w postaci programów zawierających serię szkoleń, mentoring, porady ekspertów, testowanie rozwiązań z liderami sektora oraz wsparcie finansowe pozwalające na rozwój biznesu i wejście na nowe rynki. W marcu ruszyły rekrutacje do kilku z nich!

Można już aplikować do Test Farms, TeamUp oraz JUMPSTARTER - zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia.

Celem programu jest przetestowanie w gospodarstwie/na polu rolnika innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa zaproponowanych przez startupy oraz sprawdzenie zapotrzebowania ze strony docelowych użytkowników i zaproponowanie ewentualnych usprawnień. EIT Food wspiera proces poprzez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika, zaangażowanie doświadczonych doradców i ekspertów rolniczych w trakcie testów oraz przekazując grant w wysokości 3 tys. euro na potrzeby testu.

Team-up - łączy przedsiębiorców i naukowców - aplikacja trwa do 18 kwietnia.

EIT Food łączy zdolnych naukowców z innowacyjnymi pomysłami, które mogą znaleźć zastosowanie w sektorze rolno-spożywczym z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy znają realia rynku i wiedzą, jak skomercjalizować obiecującą technologię. Naukowcy i przedsiębiorcy dobierają się w zespoły, otrzymują serię szkoleń, dostęp do mentorów i ekspertów z przemysłu oraz 3-miesięczne stypendium, aby przetestować pracę razem, zbieżność wzajemnych oczekiwań i komplementarność kompetencji. Najlepsze zespoły, które zdecydują się kontynuować współpracę mają szansę na dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. od 60 do 300 tys. euro.

EIT JUMPSTARTER - aplikacja trwa do 16 kwietnia.

Międzynarodowe warsztaty oferujące podstawy wiedzy biznesowej, jak rozwinąć swój pomysł i zmienić go w interesujący dla przyszłych klientów produkt lub usługę to baza tego programu. Kluczowa korzyść to praca z zespołami pracującymi nad innowacjami z innych dziedzin od ochrony zdrowia po energetykę i ochronę klimatu, umożliwiająca wzajemne merytoryczne wsparcie i wymianę wiedzy. Kontakt z zespołami z innych krajów daje wiedzę o zagranicznych programach wsparcia innowacji i możliwościach zdobycia klientów poza Polską. Po intensywnym szkoleniu połowa drużyn zostanie zakwalifikowana do wzięcia udziału w lokalnych treningach, by wypracować model biznesowy, otrzymując przy tym spersonalizowany mentoring i finansowe wsparcie do 2 tys. euro. Najlepsze zespoły jesienią będą rywalizować w wielkich międzynarodowych finałach o główne nagrody do 10 tys. euro.