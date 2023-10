W tym tygodniu lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, odbył spotkanie z Ursulą von der Leyen, którego celem była rozmowa o uruchomieniu środków z KPO.

Spotkanie to stało się okazją do zadania liderowi dotychczasowej opozycji pytania o polskie rolnictwo.

Kandydat na nowego premiera zapewnił, że zarówno celem Polski, jak i Komisji Europejskiej jest wypracowanie kompromisu w wyniku którego będzie możliwe dalsze wsparcie Ukrainy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu polskiego sektora rolnego.

Pani przewodnicząca obserwowała to, co się dzieje w polskiej polityce i nie ma wątpliwości co do naszego twardego stanowiska. Polskie rolnictwo nie może być zagrożone. Dlatego trzeba znaleźć rozwiązanie, które nie będzie dokuczliwe dla Ukrainy, której chcemy pomagać, a jednocześnie nie będzie zagrażać interesom polskiego rolnika – podkreślił.