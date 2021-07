Tytuł doktora Honoris Causa SGGW dla prof. Jima Mazurkiewicza z Teksasu

Prof. Jim Mazurkiewicz z uniwersytetu stanowego Texas A&M University, znany wielu rolnikom w Polsce już we wrześniu odbierze tytuł doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jim Mazurkiewicz

Prof. Jim Mazurkiewicz znany jest wielu rolnikom w Polsce, a szczególnie tym młodym. To między innymi dzięki niemu, wielu z nich miało okazję poznać rolnictwo w Teksasie osobiście, a następnie pochwalić się na miejscu swoim gospodarstwem amerykańskim kolegom.

Dotychczas z wymiany młodych rolników - w akcję tę po stronie polskiej zaangażowany jest m.in. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a po stronie amerykańskiej Texas A&M University - skorzystało ok. 130 osób. Od ośmiu lat młodzi rolnicy z Polski wyjeżdżają na praktyki do Teksasu, a młodzi Amerykanie poznają polskie rolnictwo.

Przyjaźnie nawiązane w czasie tej polsko-amerykańskiej wymiany studentów są bardzo trwałe, o czym nie raz można się było przekonać za pośrednictwem portalu farmer.pl:

Prof. Jim Mazurkiewicz jest Amerykaninem z polskimi korzeniami, jego dziadkowie pochodzili z Wielkopolski. Wyjechali do Ameryki w XIX w. i osiedlili się w stanie Texas. Kariera zawodowa Jima jest ściśle związana z rolnictwem. Posiada gospodarstwo rolne, zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, jest ekspertem i sędzią w wielu amerykańskich konkursach stanowych dla hodowców bydła. Równocześnie jest profesorem jednej z największych uczelni w USA, Texas A&M University. Odpowiada za program doszkalający dla kadry zarządzającej w rolnictwie TALL (Texas Agricultural Lifetime Leadership), którego jest dyrektorem. Absolwenci programu TALL z jego inicjatywy dwukrotnie odwiedzili Polskę.

- Z podziwem obserwuję wieloletnią aktywność prof. Mazurkiewicza w zakresie wymiany naukowej i gospodarczej z Polską - komentuje Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ.

- Jim niestrudzenie bowiem od lat promuje nasz kraj w USA, nie tylko jako profesor Texas A&M University, ale też jako działacz społeczny, rewitalizator języka i kultury polskiej w Teksasie, promotor polskiego biznesu na arenie światowej. Prof. Mazurkiewicz organizuje wizyty studyjne polityków, przedsiębiorców, rolników i naukowców amerykańskich do Polski, ułatwiając tym samym wzajemne kontakty, propagując polskie osiągnięcia, nie tylko w sferze rolnictwa. Dzięki niemu uczelnie w Gdańsku, Bydgoszczy i Wrocławiu nawiązały kontakty i współpracują z uczelnią Texas A&M University. Podobnie wsparł kontakty i wymianę myśli z IUNG w Puławach oraz IHAR w Radzikowie. Przygotował wizyty marszałków województw, polskich rolników, studentów, przedstawicieli branżowych organizacji związkowych w Teksasie. Dzięki jego zaangażowaniu wielu rodaków ma aktualnie możliwość żywej, szerokiej współpracy naukowej, gospodarczej i edukacyjnej z firmami i instytucjami amerykańskimi - wymienia Prezes PZPRZ.

Prof. Jim Mazurkiewicz jest wielkim orędownikiem i popularyzatorem kultury i tradycji polskiej na amerykańskiej ziemi oraz niestrudzonym badaczem dziejów Polaków w Teksasie. Swoją wiedzą w tym zakresie i pasją, chętnie dzieli się zarówno z naukowcami, jak i z szeroką publicznością - na przykład poprzez media społecznościowe. Z jego inicjatywy zostało założone stowarzyszenie studentów polskiego pochodzenia na Texas A&M University. Jest członkiem zespołu folkowego promującego polską muzykę ludową. Pełni też funkcję dyrektora Polsko-Amerykańskiej Rady Teksasu. Jest inicjatorem i współautorem wielu wydarzeń promujących polskie tradycje i obrzędy, mocno wspiera polski Kościół w Teksasie. Co roku organizuje spotkania wigilijne w swoim domu, w którym uczestniczy ponad setka osób. Zaprasza i opiekuje się polskimi, folkowymi zespołami muzycznymi, które przyjeżdżają do Teksasu.

- Każdy, kto poznał bliżej Jima, wie, że prof. Mazurkiewicz jest osobą szczególną, niezwykle pozytywnie i przyjacielsko nastawioną do ludzi, z niezwykłym sentymentem do tego, co Polskie. Ta wyjątkowa charyzma i poczucie więzi z naszym krajem, zjednuje mu ogromne rzesze przyjaciół w Polsce i USA. Należy podkreślić także, że został wyróżniony i uhonorowany Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za ogrom pracy włożony w działania umacniające pozycję Polski i Polaków w USA - podkreśla prezes Kacperczyk.

Za wybitne zasługi w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej prof. Jim Mazurkiewicz został również odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Uroczystość nadania honorowego tytułu Honoris Causa prof. Jimowi Mazurkiewiczowi odbędzie się 17 września 2021 roku na SGGW w Warszawie.