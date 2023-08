UE dopłaci Ukrainie za tranzyt zboża do portów? Co zakazem importu z Ukrainy po żniwach?

Podziel się

KE rozważa finansowe wsparcie dla tranzytu ukraińskiego zboża przez Europę, Foto: pixabay

Wiele wskazuje na to, że UE będzie dopłacać Ukrainie do transportowanego na eksport ziarna. Według przecieków z Brukseli miałoby to być 30 euro do tony. Unijny komisarz ds. rolnictwa przyznał dziś, że optuje za takim rozwiązaniem, ale przy utrzymaniu zakazu importu do krajów przygranicznych po 15 września.

Jak donoszą media ukraińskie oraz zachodni Bloomberg, Komisja Europejska bardzo poważnie rozważa subsydiowanie ukraińskiego eksportu zbóż przez dopłaty do tranzytu. Janusz Wojciechowski powiedział dziś w radiowej Trójce, że sam za takim rozwiązaniem optuje, ale przy jednoczesnym utrzymaniu zakazów importu zbóż z Ukrainy do 5 krajów przygranicznych, w tym Polski. 30 euro do każdej tony? Jak podaje ukraiński Latifundist, szacunkowa wielkość unijnych dopłat może wynieść około 30 euro do tony przewiezionego do zachodnich portów zboża. Jak czytamy, kwestia takiego wsparcia kosztów tranzytu ukraińskiego zboża jest omawiana na spotkaniach przedstawicieli Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii z Komisją Europejską. W dzisiejszej wypowiedzi radiowej unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przyznał, że w KE trwają prace nad mechanizmem wsparcia Ukrainy w tranzycie zboża. Komisarz przyznał, że takie wsparcie jest Ukrainie potrzebne, bowiem w obliczu zerwania umowy zbożowej jest ona skazana na alternatywne szlaki lądowe przez kraje europejskie, co czyni eksport nieopłacalnym. -Ukraina ma do wyeksportowania średnio 4 mln ton zboża miesięcznie. UE może przeprowadzić tranzyt takiej ilości ziarna do portów, ale na to są potrzebne fundusze - stwierdził Janusz Wojciechowski. Utrzymać zakazy Wojciechowski zaznaczył jednak, że według niego dopłaty winny zostać uruchomione jedynie przy utrzymaniu obowiązujących zakazów importu z Ukrainy do 5 krajów przygranicznych w UE "przynajmniej do końca roku". Komisarz zauważył, że w kwestii wprowadzonych zakazów padło po obu stronach granicy wiele niepotrzebnych słów, które miały wymiar polityczny. Tymczasem patrząc na sprawę obiektywnie, przygraniczny import ziarna jest szkodliwy zarówno dla polskich jak i ukraińskich rolników, bo oni tracą przez spekulantów, którzy chcą się wzbogacić na ich krzywdzie. Czytaj więcej Wojciechowski: Transport ziarna z Ukrainy przez Polskę się po prostu nie opłaca Czytaj więcej Ukraińska wicepremier: Ten kryzys został zainspirowany przez kilka krajów UE, głównie Polskę Czytaj więcej Ukraina: Rosną przewozy kolejowe zboża przez zachodnie granice, również przez polskie przejścia





Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin