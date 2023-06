Po wspólnej konferencji prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się z mediami na konferencji prasowej. Nie zabrakło kurtuazyjnych podziękowań i ciepłych słów, ale jednocześnie bardzo mocno uwypuklił się problem odmiennych oczekiwań w kwestiach ustabilizowania wymiany handlowej produktami rolnymi pomiędzy Ukrainą a Polską.

Nawiązując do zakazu wwozu towarów wrażliwych na teren państw przyfrontowych, Wołodymyr Zełenski po raz kolejny podkreślił, że Ukraina oczekuje jak najszybszego zniesienia sankcji.

Rozmawialiśmy dziś o tym temacie, to jest bardzo ważne, zwłaszcza gdy Rosja blokuje naszą inicjatywę zbożową, powinniśmy mieć możliwość przynajmniej tranzytu, który też jest dziś bardzo utrudniony. Szefowa KE Ursula von der Leyen obiecała mi, że po 15 września nie może być kontynuacji blokady, więc wierzymy w to - oświadczył prezydent Ukrainy.

Bardziej powściągliwy w swoich słowach był prezydent Polski, który, co prawda wskazywał, że ma nadzieję na zniesienie obostrzeń, ale dopiero po wypracowaniu mechanizmów, które zabezpieczałyby polski rynek przed niekontrolowanym napływem ukraińskich zbóż.

- Przede wszystkim są kwestie, które muszą zostać uporządkowane, ale to wymaga czasu. Ten czas jest potrzebny po to też, żeby uniknąć pewnych zjawisk, które mają bardzo negatywny impakt gospodarczy i społeczny. To jest kwestia ważna, stąd była konieczność wprowadzenia tych ograniczeń - wskazał Andrzej Duda. - Właśnie przede wszystkim poprzez to, że mechanizmy zostaną dobrze wypracowane i będą one umożliwiały skuteczne, bez różnych zjawisk patologicznych, prowadzenie tej wymiany handlowej i prowadzenie tranzytu - powiedział Duda.