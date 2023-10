Od 4 października br. kontrola zboża, które jedzie w tranzycie przez Litwę zostanie przeniesiona z granicy polsko-ukraińskiej na teren Litwy - poinformował na wtorkowym briefingu prasowym minister rolnictwa Robert Telus. Zauważył przy tym, że UE zaczyna psuć, to co udało się dotychczas Polsce zbudować, czyli pomoc Ukrainie poprzez rozwiązanie zwane korytarzem solidarnościowym.

- Od 4 października br. kontrola zboża, które jedzie w tranzycie przez Litwę zostanie przeniesiona z granicy polsko-ukraińskiej na teren Litwy - poinformował minister rolnictwa Robert Telus na wtorkowym briefingu prasowym, który odbył się tuż po spotkaniu online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim i ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem.

Jak dodał, to Polska, decyzją z 15 kwietnia br. rozpoczęła budowę korytarzy transportowych w Europie. A teraz, UE, decyzją polityczną z 15 września br. "w jakiś sposób, to co zbudowaliśmy zaczyna nam psuć".

Funkcjonowanie korytarzy transportowych jest ważne

W ocenie ministra Telusa funkcjonowanie korytarzy transportowych jest ważne nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich państw przyfrontowych, samej UE i całego świata. Jak zaznaczył, mimo przeciwności, nasz kraj dalej będzie szedł w kierunku budowania takich korytarzy.

- Wiemy, że to jest dobre, że to jest dobre dla naszych rolników, że to jest w interesie naszych rolników, wiemy że to jest dobre dla Ukrainy, UE i dobre dla całego świata, bo chcemy żeby to zboże jechało tam, gdzie jechało przed wojną ukraińską (!). To są nasze stanowcze decyzje, które w tym kierunku idą. (...) Będzie więcej tranzytu, a zboże do Polski nie będzie przyjeżdżać - stwierdził minister Telus.

Zaznaczył, że tranzyt na Litwę będzie się odbywał w systemie SENT, transport będzie plombowany i nie będzie żadnego "niebezpieczeństwa" jeśli chodzi o rynek Polski.

Niemcy nie sygnalizują współpracy

Dopytywany przez dziennikarzy o pogłoski mówiące o tym, że do tego systemu miały się włączyć także Łotwa i Niemcy, minister Telus wyjaśnił, że na razie porozumienie zostało zawarte tylko z Litwą, gdyż strona polska "nie ma sygnału, że Łotwa i Niemcy są zainteresowane" tym tematem. Zainteresowanie współpracą ze strony Niemiec sygnalizuje jednostronnie tylko Ukraina. Minister Telus zadeklarował przy tym otwartość na propozycje ze strony Niemiec, odnośnie przeniesienia kontroli tranzytu na granicę polsko-niemiecką.