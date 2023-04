Były radny powiatu łosickiego i niedawny kandydat PiS na posła - Marek G. - usłyszał wyrok 1,5 roku więzienia za kradzież maszyn rolniczych. To nie jedyna kara nałożona przez sąd, w prokuratura bada kolejną sprawę z udziałem byłego działacza PiS.

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie Marka G. - byłego radnego powiatu łosickiego i byłego działacza PiS z Mazowsza. Sąd uznał niedoszłego posła za winnego kradzieży maszyn rolniczych oraz posiadania środków odurzających, i orzekł dla niego karę 1,5 roku więzienia. Oprócz tego skierował eks-polityka na przymusowe leczenie uzależnienia od środków odurzających. Były radny ma także zapłacić 30 tysięcy złotych grzywny i ponieść koszty sądowe w kwocie ponad 10 tys. zł. Jak informuje Tygodnik Siedlecki, wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

O kradzieży maszyn rolniczych przez znanego na Mazowszu polityka głośno było w całej Polsce na jesieni 2021 roku. Doszło do niej w nocy z 13/14 października. Ciągnik Claas Axion 820 z zaczepionym siewnikiem Horsch Pronto 4DC zniknął z gospodarstwa rolnego w Cieleśnicy, w gminie Rokitno, w powiecie bialskim (woj. lubelskie). Właściciele wycenili ciągnik na 230 tys. zł zaś wartość agregatu siewnego na 260 tys. zł - łącznie to prawie pół miliona złotych.

Wpadka polityka

Policjanci zatrzymali Marka G. niedługo po kradzieży. W kabinie ciągnika znaleziono 7 gramów narkotyku w postaci mefedronu. Marek G. twierdził, że zakupił pojazd i wezwał na miejsce Patryka H., który miał zaświadczyć jego twierdzeniom. Funkcjonariusze nie dali im wiary i zatrzymali obu podejrzanych. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. Za kradzież maszyn Markowi G. groziło do 5 lat więzienia, a za posiadanie narkotyków do 3 lat pozbawienia wolności. Jak przypomina Tygodnik Siedlecki, Marek G. twierdził w wypowiedziach dla mediów, że narkotyki nie należały do niego a jego udział w kradzieży jest wyolbrzymiany. Podczas śledztwa zmienił jednak wersję i to właśnie wpływem narkotyków tłumaczył swoje karygodne czyny.

Zepsuty sterownik

Marek G. zeznał przed sądem, że jakiś przed feralnym dniem zepsuł się wyświetlacz w jego siewniku. Mechanik doradził mu, żeby pożyczył sterownik z podobnej maszyny, by zlokalizować usterkę. Jego maszyna jednak jakoś dała radę przy siewie rzepaku. Marek G. obawiał się jednak, że problem wróci, a przypomniał sobie podobny agregat widział w przedsiębiorstwie rolnym w Cieleśnicy.Zaplanował więc, jak zdobyć sterownik.

Namówił więc kolegę Patryka H., by pomógł mu zabrać bez pytania sterownik od agregatu. Choć sprawcy zabrali na akcję narzędzia, nie dali rady nocą wymontować modułu. Kiedy jednak zobaczyli w kabinie ciągnika kluczyki, postanowili odjechać z firmy ciągnikiem razem z doczepionym agregatem. Potem ukryli maszyny w zaroślach i wymontowali z siewnika potrzebny element. Nazajutrz o kradzieży zrobiło się jednak bardzo głośno. Wówczas sprawcy zdecydowali, by przenieść skradziony w sprzęt w inne miejsce, by ktoś się nim zainteresował i policja zakończyła śledztwo. O pomoc w operacji Marek G. poprosił dwóch pracowników, których również do sprawy zatrzymała policja. Dla kurażu pomysłodawca zakupił narkotyki i piwo. Mefedron miał Marek G. zażywać wraz z Patrykiem H.

To nie koniec...

Marka G. policja miała zatrzymać dzięki nagraniom z monitoringu i pomocy informatorów. Faktycznie został zatrzymany, gdy jechał własnym ciągnikiem, tej samej marki co skradziony, ale ze skradzionym siewnikiem. Oskarżony od początku twierdził, że jego zamiarem nie była kradzież ani ciągnika, ani całego agregatu. Proces w tej sprawie ruszył 26 września ubiegłego roku. Patryk H. na pierwszej rozprawie zdecydował się dobrowolnie poddać karze. W efekcie proces Marka G. rozpoczął się 14 listopada ub.r.

Na wyroku w procesie o kradzież i posiadanie narkotyków kłopoty z prawem Marka G. jednak się kończą. Prokuratura w Siedlcach bada sprawę oszustw zgłoszonych przez rolników, którym firma z Mazowsza nie zapłaciła za dostarczone ziarno. Firma ta zarejestrowana m.in. na żonę Marka G., a były radny i działacz PiS miał namawiać rolników do sprzedaży kukurydzy, za która nie otrzymali pieniędzy. Minister rolnictwa wnioskował do Prokuratury Krajowej o objęcie tego śledztwa nadzorem. Łączne straty rolników mogą sięgać kilku milionów złotych.