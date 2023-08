Złodziej ogołocił z części kombajn ziemniaczany. Policjanci odnaleźli skradzione elementy - rabuś użył ich do remontu własnego kombajnu.

Policjanci z Radziejowa w województwie kujawsko-pomorskim zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież części z kombajnu ziemniaczanego. Okazało się, że złodziej użył ich do naprawy własnej maszyny.

Do kradzieży doszło w nocy 5 sierpnia br. w pewnym gospodarstwie w Radziejowie. Poszkodowany rolnik oszacował szkody na 12 tysięcy złotych. Śledczy ustalili, że związek z tym włamaniem może mieć 27-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego i się nie mylili. W takcie przeszukania posesji podejrzanego policjanci odnaleźli skradzione przedmioty. Części były już zamontowane w kombajnie należącym do sprawcy.

"Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzut kradzieży. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności." - czytamy w policyjnym komunikacie.