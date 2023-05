Sprawcę zatrzymano w domu, gdy przygotowywał sowity obiad.

Za kradzież z włamaniem odpowie 40-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn, w powiecie zamojskim (woj. lubelskie), który połasił się na drób swojego sąsiada. Mężczyzna włamał się do stodoły, skąd ukradł kury oraz jajka.

Właściciel gospodarstwa zauważył wyłamane deski w ścianie stodoły. Po przeliczeniu drobiu okazało się, ze brakuje 8 niosek oraz niemal wszystkich zniesionych przez nie jajek. Wartość strat właściciel oszacował na ponad 830 zł. Na sąsiednią posesję doprowadziły policjantów ślady butów zostawione przez sprawcę. Na jego podwórzu leżały porozrzucane kurze pióra. Złodziej był w domu. Jak się okazało, z jednej z kur rabuś zdążył już ugotować rosół, a z drugiej upiec kotlety.

40-latek przyznał się do kradzieży kur sąsiada. Nie pamiętał jednak, co zrobił z jajkami. Mężczyzna był nietrzeźwy i trafił do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.