Bez wiedzy właściciela zabrał baloty i nakarmił sianem swoje bydło.

Do kradzieży siana z pastwiska doszło w jednym z gospodarstw w gminie Biała Piska, województwie warmińsko-mazurskim. Właściciel zorientował się, że ktoś ukradł mu 30 bel siana, których wartość oszacował na kwotę 2400 zł.

Policjanci ustalili sprawcę. Okazało się, że kradzieży dokonał 36-letni rolnik, który również ma gospodarstwo na terenie gminy Biała Piska. Mężczyzna przyznał, że zabrał siano z pola bez zgody właściciela. Był bowiem przekonany, że nie jest mu potrzebne, a nie chciał żeby się zmarnowało.

Jak się okazało, 36-latek systematycznie w październiku i listopadzie zwoził bele przyczepką doczepioną do samochodu osobowego do swojego gospodarstwa. Jednorazowo zabierał jedna lub dwie bele. Większość skradzionego siana została już zjedzona przez bydło sprawcy.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia kradzieży mniejszej wagi, do którego się przyznał - podaje Komenda Powiatowa Policji w Piszu. Grozi mu za to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.