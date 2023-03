Policjanci zatrzymali dwóch sprawców kradzieży i pasera. Rabusie sami zwrócili część skradzionego paliwa, jeszcze przed zatrzymaniem.

Do kradzieży paliwa rolniczego doszło rolniczego doszło w pewnym gospodarstwie w Jastrowie, w powiecie złotowskim w Wielkopolsce. Złodzieje z piwnicy budynku gospodarczego wynieśli trzy 200-litrowe beczki i kilka mniejszych zbiorników z olejem napędowym, który miał posłużyć do tankowania maszyn. Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 6000 złotych.

Gospodarz zawiadomił o kradzieży policję, ale sam doprowadził do zatrzymania sprawców. Policjanci ustalili, że złodzieje przyjechali na miejsce busem i odjechali z łupem w kierunku centrum miasteczka. Jeszcze tego samego dnia poszkodowany zobaczył jakiegoś busa na tyłach swojego gospodarstwa. Gdy odjechał - ruszył za nim, a jednocześnie zadzwonił na komisariat. Śledzony samochód zaparkował przy pewnej posesji, a jego kierowca wyskoczył z kabiny i uciekł.

Rabusie zwrócili łupy

Gdy policjanci zjawili się na miejscu, przeszukali pojazd. Był pusty, ale zapach paliwa wewnątrz nie pozostawiał wątpliwości. Ustalono, że właściciel busa wypożyczył go koledze, który prawdopodobnie użył pojazdu do kradzieży. W wyniku śledztwa policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Złotów. Mężczyzna przyznał się, że wspólnie z kolegą ukradł paliwo rolnikowi. "Cześć paliwa sprzedali, jednak kiedy zorientowali się do kogo należy – postanowili beczki z resztą paliwa zwrócić." - informuje komenda w Złotowie.

Policjanci pojechali do gospodarstwa i wraz z rolnikiem sprawdzili budynek, gdzie składował paliwo. Okazało się, że faktycznie beczki wróciły na miejsce. Mimo to obydwaj sprawcy odpowiedzą za kradzież, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zarzut paserstwa umyślnego usłyszał zaś mężczyzna, który odkupił kradzioną ropę. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.