Ukradli zabytkowy ciągnik

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież zabytkowego ciągnika Lanz Buldog.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, zabytkowy pojazd został skradziony z niezamieszkałej posesji w miejscowości Karszewo, w gminie Młynary, w powiecie elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie). Policjanci zatrzymali dwóch sprawców kradzieży. Zdążyli już sprzedać pojazd za 20 tys. zł.

Zatrzymani w wieku 30 i 33 lat usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. W toku śledztwa wyszło na jaw, że 30-latek już w czerwcu br. wypatrzył Lanz Buldoga w opuszczonym gospodarstwie w Karszewie. Gdy sprawdził w internecie wartość pojazdu, namówił 33-letniego kolegę do kradzieży ciągnika. Mężczyźni wypożyczyli lawetę i wywieźli traktor na wynajętą działkę, po czym wystawili pojazd na sprzedaż. Na ciągnik szybko znaleźli się dwa kupcy. Wspólnicy zapłacili złodziejom 20 tys. zł.

Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców kradzieży już po dokonanej transakcji. Obaj mężczyźni przyznali się do winy. Może im grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Póki co nie odzyskano jednak skradzionego traktora. Jak bowiem ustalili funkcjonariusze, zabytkowy pojazd został już po wspomnianej transakcji kilkakrotnie odsprzedany.