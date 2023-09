Spór Polski i Ukrainy na tle importu zboża przybiera na sile. W ostatnich dniach z obu stron padały coraz to ostrzejsze wypowiedzi. Wydaje się jednak, że teraz nasi wschodni sąsiedzi chcą uspokoić sytuację. Biorąc jedna pod uwagę ton wypowiedzi zarówno ukraińskich polityków, jak i politologów, może okazać się to wyjątkowo trudne.

Dużo emocji wywołały słowa prezydenta Zełenskiego, które zostały odebrane jako jednoznaczny atak w kierunku Polski, Węgier i Słowacji, które po zniesieniu embarga unijnego wprowadziły jednostronne zakazy na import zboża z Ukrainy.

Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - powiedział Zełenski.

Wypowiedź ta wywołała wiele komentarzy.

Ukraina otrzymała wiele pomocy od sojuszników. To przykre, że na forum ONZ pod adresem tych, którzy wspierali, padają takie słowa. To za daleko – skomentował wystąpienie Zełenskiego prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie zapewnił, że spór na tle zbóż nie wpłynie na wsparcie Polski dla unijnych oraz natowskich aspiracji Ukrainy.

Emocje dodatkowo spotęgowała złożona przez Ukrainę do WTO skarga i zapowiedź nałożenia embarga na polskie owoce i warzywa. Polska strona zapowiedziała za to, że jeśli Ukraina wprowadzi sankcje to do listy produktów objętych zakazem wwozu do Polski z Ukrainy będą dołączały kolejne produkty.

Polska grozi rozszerzeniem embarga

Przestrzegam władze ukraińskie. Jeżeli będą w ten sposób eskalować ten konflikt, to my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium RP - oświadczył w środę 20 września premier Mateusz Morawiecki.

Rzecznik rządu wskazał także, że nie jest pewne, czy po nowym roku zostanie przedłużona pomoc socjalna dla przebywających w Polsce Ukraińców.

Wydawało się, że rządy idą na otwartą wojnę gospodarczą i od tej pory będzie już tylko wet za wet.

Ukraina wycofa się ze ścieżki konfliktu?

W obliczu konfliktu z najbliższym sąsiadem strona ukraińska postanowiła jednak trochę spuścić z tonu. Już wczoraj, podczas rozmowy w radiu RMF Taras Kaczka zapowiedział, że do nałożenia embarga raczej nie dojdzie.

Z Ukrainy zaczęły płynąć opinie, które wyraźnie nie zgadzają się z tym co mówi ich prezydent. W pierwszej kolejności podnieśli się rolnicy, którzy zażądali do swojego rządu wycofania skargi z WTO przeciwko swoim sąsiadom.

Krytycznie wypowiedział się także były doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Myślę, że wszystkiego nie skończyliśmy. Musimy wypowiedzieć wojnę Polsce. Będzie podobnie, jak 100 lat temu. Co prawda, zakończenie będzie takie samo, ale najwyraźniej bardzo tego chcemy - napisał przekronie na Twitterze. - Czy zauważyliście, że każdy rząd w Ukrainie zaczyna się inaczej, ale zawsze kończy w ten sam sposób: politycznym samobójstwem? Dzieje się tak dlatego, że wszyscy ci ludzie u władzy są z przypadku. Otrzymawszy historyczną szansę, władza nie wie, jak się nią zająć, męczy się sobą i zaczyna panować jedyny instynkt, jaki im pozostał: pragnienie śmierci – podsumował.

W środę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w tej sprawie ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza i przekazało mu " zdecydowany protest" w związku z wypowiedzią Zełenskiego.

Wiceminister Jabłoński wskazał, że naciski na Polskę na forach wielostronnych, czy kierowanie skarg do międzynarodowych trybunałów nie są właściwymi metodami rozwiązywania sporów między naszymi państwami. Zaznaczył też, że działania te nie będą wobec Polski skuteczne, ponieważ działania podjęte przez polski rząd w obronie interesu polskich rolników są zgodne z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym. Wiceszef MSZ wyraził przy tym zaniepokojenie obserwowanym w ostatnim czasie publicznym przekazem najwyższych przedstawicieli władz Ukrainy, narzucającym jednostronną optykę w odniesieniu do wielowymiarowego problemu eksportu ukraińskich produktów rolnych do państw sąsiadujących - wskazano w oświadczeniu.

Należy ostudzić emocje

Wołodymyr Fesenko, ukraiński politolog, szef Centrum Stosowanych Badań Politycznych Penta, członek Rady Społecznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślał, że należy uspokoić emocje.

Wokół tego tematu narosło zbyt wiele emocji, ale zdecydowanie nie jest to zerwanie naszych więzi. Rozumiem, że polski rząd musi podejmować kroki chroniące swoich rolników. Ale można było zrobić to w cywilizowany sposób. Przeprowadzić konsultacje, postarać się znaleźć wyjście z sytuacji i ostrożniej dobierać słowa. Na pewno nie oskarżać Ukrainy o "niewdzięczność". Teraz musimy powstrzymać emocje. Przestać się bawić w eskalację konfliktu – mówi.

Fesenko podkreśla, że błędem Ukrainy było poddanie się emocjom i rozjątrzenie tego konfliktu.

Naszym błędem było to, że w ogóle wkroczyliśmy na ścieżkę konfliktu. Podchwyciliśmy to, choć powinniśmy działać w sposób bardziej wyważony i elastyczny. Nie możemy pozwolić sobie na zwiększenie liczby krajów, z którymi mamy problemy w relacjach. A zwłaszcza z Polską, krajem, który naprawdę bardzo nam pomógł podczas rosyjskiej inwazji. Dlatego wszystkie te lustrzane kroki i zapowiedzi embargo zostały podjęte pochopnie i posunęliśmy się za daleko. Jeśli chodzi o pozew do WTO, to nie widzę w tym nic nieprzyjacielskiego. Jak się rozwiązuje konflikty w biznesie? Idzie się do arbitrażu. Tym właśnie jest WTO – arbitrem, który w sposób cywilizowany ma rozstrzygnąć spór.

Fesenko: Polscy politycy są niedojrzali i daleko im do europejskich standardów

Dalsza część wypowiedzi politologa wskazuje jednak, że mimo świadomości popełnionych błędów strona ukraińska nie ma zamiaru zejść ze ścieżki, która obrała.

Obie strony popełniły błędy. Kijów zareagował dokładnie tak samo, jak Warszawa. Była to gra na konflikt, zła, nieprzyjazna. Działając w ten sam sposób, zaostrzyliśmy spór. To był błąd, który muszą naprawić obie strony. Ale sytuacji, w której Kijów przyjdzie i poprosi o wybaczenie, nie będzie. Jasne jest, że jeśli taki krok nastąpi, PiS potraktuje to jako słabość i zacznie działać na wzór Orbana na Węgrzech. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba natychmiast zaprzestać tych idiotycznych wypowiedzi. Bo to, co robią teraz polscy politycy, jest manifestacją niedojrzałości i daleko im do europejskich standardów. Nie trzeba szukać winnych w Ukrainie. Problem pojawił się w Polsce i tam trzeba go rozwiązać – przekonuje.

Przeceniony poziom przyjaźni?

Jak podkreśla Fesenko to Ukraina zmaga się z realnym problemem. Zagrożenia, jakie płyną z sytuacji dla Polski sa jedynie zagrożeniami potencjalnymi.

Niestety, cała sytuacja mówi nam, że przeceniono poziom przyjaźni, który istniał między naszymi krajami. Jeśli w warunkach obecnej wojny, sytuacji, kiedy dla nas jest to bezpośrednie zagrożenie, a dla was – potencjalne, w imię egoistycznych interesów i kampanii wyborczej, rozpoczniemy wojnę wewnętrzną, to konsekwencje będą złe dla obu krajów.

Z tym zdaniem zupełnie nie zgadzają się polscy rolnicy i rządzący.

Jesteśmy zaskoczeni, gdy widzimy reakcje Ukrainy, która chce skonfliktować się z wszystkimi krajami tranzytowymi, nie tylko z Polską. To pokazuje kompletny brak realizmu i rozeznania sytuacji - powiedział wiceminister spraw zagranicznych ds. polityki europejskiej Arkadiusz Mularczyk.

Według nieoficjalnych informacji polskie i ukraińskie władze będą czynić starania, by w nieodległym czasie doszło do spotkania, a na pewno rozmowy, prezydentów Polski i Ukrainy.