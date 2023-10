Ukraina naciska na uproszczenie i skrócenie procedur i kontroli, by wykluczyć postoje ciężarówek z ukraińskim zbożem.

Kijów negocjuje z Rumunią i Mołdawią w sprawie stworzenia wspólnego „zielonego korytarza” dla eksportu produktów rolnych z Ukrainy. Ministerstwo Odbudowy Ukrainy chciałoby zwiększyć tempo wywozu zboża, poprzez usprawnienie procedur na punktach kontrolnych u swoich południowo-zachodnich sąsiadów - czytamy na ukraińskim portalu branżowym Latifundist.

Wspólne kontrole na granicach

"Zielony korytarz" miałby obejmować tranzyt towarów miedzy punktami kontrolnymi w Reni na Ukrainie, Giurgiulesti w Mołdawii i Galats w Rumunii. Ukraina chce przyspieszenia przepływu towarów i eksportu produktów rolnych. W tym celu proponuje wprowadzenie wspólnych kontroli na granicy z Mołdawią, oraz by Rumunia zastosowała to samo rozwiązanie na swojej granicy z Mołdawią. Jedna kontrola miałaby skrócić czas postojów ciężarówek i przyspieszyć transporty zboża - głównie do portu Galați w Rumunii.

„Propozycja wprowadzenia „zielonego korytarza” obejmuje szereg działań dla wszystkich trzech krajów. Przede wszystkim chodzi o wspólną kontrolę Ukrainy i Mołdawii oraz skoordynowaną kontrolę Mołdawii i Rumunii. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli zmniejszyć ilość postojów dla ciężarówek i tym samym przyspieszyć kontrolę. W skali globalnej decyzja ta pozwoli rozwiązać kwestię kompleksowego rozwoju infrastruktury na granicy ukraińsko-mołdawsko-rumuńskiej” – uzasadnia pomysły władz w Kijowie Serhij Derkach, wiceminister rozwoju wspólnotowego, terytoriów i infrastruktury Ukrainy.