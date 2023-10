Ukraińskie młyną eksportuja coraz więcej mąki do Europy, Foto: shutterstock

W roku finansowym 2022/23 ukraińscy producenci zwiększyli eksport mąki o ponad 20 proc. w zestawieniu z przedwojennym sezonem 2020/2021. Zmieniły się też główne kierunki eksportu. Dokąd dziś jedzie ukraińska mąka?

W roku gospodarczym 2022/23 ukraińscy producenci wysłali już na eskport 149,7 tys. ton mąki. To o 20,1 procent więcej, w porównaniu do roku gospodarczego 2020/2021. Wówczas odnotowano eksport na poziomie 124,6 tys. ton - podaje Latifundist, powołując się na dane przekazane przez przedstawiciela związku branżowego „Młyny Ukrainy” - Serhija Sakirkina.

Rekordowy rok dla młynów

Jak zauważył Sarikin, eksport mąki nie wzrastał stopniowo. Rok 2021/2022 nie był dla ukraińskich eksporterów łaskawy, bo mąki wyekspediowano za granice rekordowo mało - zaledwie 69,8 tys. ton. W tym roku eksperci prognozują, że eksport sięgnie 180 tys. ton.

Zyski producentów jednak nie rosną z powodu wysokich kosztów logistyki i transportu, oraz niestabilnej sytuacji na Morzu Czarnym - powiedział Sakirkin.

Mąka głównie do Europy

Według danych "Młynów Ukrainy", w ciągu roku 22/23 zmieniły się nie tylko wielkości eksportu mąki, ale też główne kierunki tego eksportu. Przed wojną były to głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie, oraz kraje Afryki Północnej i Środkowej. Obecnie to przede wszystkim kraje europejskie. One stanowią 7 z 10 największych odbiorców ukraińskiej mąki - czytamy w Latifundist.