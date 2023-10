Ukraina: Eksporterzy już składają wnioski o licencje na wysyłkę zbóż do UE

Ukraińscy eksporterzy ubiegają sie o pozwolenia na eksport zbóż do UE, Foto: ID/Farmer

Do ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki wpłynęły już pierwsze wnioski od firm ubiegających się o pozwolenia na eksport zbóż do UE na nowych zasadach. Na razie nie do Polski i nie na Węgry. Czy system licencyjny staje się faktem?

Jak na łamach portalu Latifundist informuje ukraiński wiceminister gospodarki Taras Kaczka, w jego resorcie pojawiły już wnioski o pozwolenia na eksport zboża do UE na nowych zasadach. Według Kaczki nie ma mowy o kwotach eksportowych. Eksporterzy wnioskują Jak czytamy, do ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki dotarło już pięć pierwszych wniosków od krajowych eksporterów o wydanie pozwoleń na eksport zbóż (objętych wcześniej embargiem w krajach przygranicznych) do krajów UE na nowych zasadach. -Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, najważniejsze dla nas jest teraz naprawienie tego, co jest w transporcie. System zmienił się z ich rozwiązania na nasze, tam dopasowujemy szczegóły. Są też wnioski na eksport: dwa do Rumunii, trzy do Bułgarii, współpracujemy z nimi – powiedział w rozmowie z Latifundist Kaczka. Minister stwierdził też, że można ubiegać się również o pozwolenia na eksport do Polski i na Węgry, ale zastrzegł że tam nadal obowiązują krajowe zakazy importu czterech zbóż z Ukrainy. Czytaj więcej KE pozytywnie przyjęła plany Ukrainy na eksport zbóż z pominięciem Polski i Węgier Bez kontyngentów? Co warte uwagi, według ukraińskiego ministra nie ma mowy o kwotach eksportowych. Taras Kaczka stwierdził w wywiadzie, że strona ukraińska rozumie, iż "zapotrzebowanie nie jest nieograniczone", ale w przypadku jednej koncesji nie będzie żadnych ograniczeń tonażowych. Dodał, że eksporterzy na rozpatrzenie wniosku czekać mają około 30 dni. -Cztery uprawy, inna struktura rynku, inna sezonowość. Teraz ktoś tam ma pytanie o słonecznik, jutro będą pytania o pszenicę – stwierdził Kaczka. Czytaj więcej UE zaczyna psuć korytarze solidarnościowe Czytaj więcej Szef Rady Europejskiej: Unia znów będzie się rozszerzać. Podano wstępną datę i kraje

