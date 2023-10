Na zachodnie przejścia graniczne zmierza teraz mniej ciężarówek i pociągów ze zbożem, bo spedytorzy przekierowują transporty ziarna do portów Wielkiej Odessy - twierdza źródła ukraińskie.

Kolejki wagonów ze zbożem na zachodniej granicy Ukrainy zmniejszają się, bo tabor zmierza teraz częściej na południe do portów czarnomorskich - podaje Rail.insider, powołując się na dane od państwowego przewoźnika Ukrzaliznycji.

Wagonów ze zbożem na zachodzie ubywa

Według przekazanych informacji, w październiku kolejka transportów zboża do zachodnich przejść granicznych zmalała o 650 wagonów - do 2560 sztuk. Ogólny stan taboru na tych kierunkach to 12 222 wagonów.

Według wicedyrektora ds. handlowych Ukrzaliznycji Walerego Tkaczowa, krótsze kolejki to efekt jako takiego funkcjonowania tymczasowego korytarza na Morzu Czarnym. Spedytorzy zaczęli przekierowywać pociągi ze zbożem do portów Wielkiej Odessy.

Najtrudniejsza sytuacja, wynikająca z problemów w przeładunku, jest wciąż na przejściu z Rumunią Vadul-Siret — Dornesti. Jedzie tam prawie 1440 wagonów, w tym 526 ze zbożem. Na węzeł Jagodzin-Dorohusk zmierza około 1400 wagonów, w tym prawie 800 ze zbożem. Krytyczna jest też sytuacja na drodze do portu Reni, gdzie zgromadzonych jest prawie 900 ciężarówek ze zbożem.

Korytarz morski działa

Jak donosi portal Latifundist, w ciągu 30 dni działania tymczasowego korytarza na Morzu Czarnym zabezpieczanego przez siły ukraińskie, do portów Wielkiej Odessy przypłynęło 31 statków, których całkowita nośność wynosi 1,3 mln ton.

17 z nich już odpłynęło z ładunkiem a reszta czeka na załadunek lub odprawę. Przeszkodą w eksporcie przez Morze Czarne pozostaje jednak ograniczona podaż floty w tymczasowym korytarzu i wysokie stawki za fracht statków.

Teraz ropa w kolejkach

Przedstawiciel Ukrzaliznycji poinformował z kolei, że choć ubyło na zachodnich granicach wagonów ze zbożem, wzrosło o 50 proc. nagromadzenie wagonów z ropą i innymi ładunkami. Kumulacja wagonów dotyczy m.in. trzech przejść ukraińsko-polskich. Na przeprawę Mostysk II – Medyka zmierza np. około 2000 wagonów, z czego prawie 1000 z kontenerami i 400 z metalami. Na przejściu z Izowa do Hrubieszowa ma być prawie 2900 wagonów, z czego ponad 300 wagonów z ropą.