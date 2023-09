- Nie będziemy tolerować języka zakazów - zapowiedział w RMF Taras Kaczka, wiceminister rolnictwa Ukrainy. - Jeśli Polska wprowadza zakazy, my również możemy to zrobić.

Zniesienie embarga na ukraińskie produkty przez Komisję Europejską i wprowadzenie blokad jednostronnych przez trzy z pięciu państw przyfrontowych wzbudziło wiele emocji na arenie międzynarodowej. Zwłaszcza po stronie naszych wschodnich sąsiadów. Kijów nie tylko złożył skargę do WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom, ale zapowiedział też, że nałoży embargo na polskie owoce i warzywa.

Pozew do WTO nie jest przeciwko Polsce. Nikt nie chce by Ukraina wdrażała jakiekolwiek arbitralne decyzje z jakiegokolwiek powodu wobec polskiej granicy. Dlatego tego samego oczekujemy od Polski - mówi Taras Kaczka, , w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Kaczka: Polska nie ma prawa wprowadzać takich środków

Jak przekonuje ukraiński wiceminister podstawowym celem jaki ma Ukraina jest udowodnienie, że Polska nie ma prawa wprowadzać takich środków.

Od samego początku nie zgadzaliśmy się na zakaz eksportu, dla nas jest ważne, by poruszać się we właściwym kierunku, który oznacza dialog z Komisją Europejską, jako instytucją odpowiedzialną za handel międzynarodowy, mamy też platformę koordynacyjną, Polska jest zaangażowana w ten proces. Mamy więc usprawiedliwione oczekiwania, że te dwa elementy - wygaśnięcie zakazu eksportu zboża, łącznie ze środkami wprowadzonymi przez Ukrainę, zostaną zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie. Dlatego ten pozew do WTO nie jest przeciwko Polsce, a jest o możliwości wprowadzania takich środków - mówił Kaczka.

Wiceminister rolnictwa naszych wschodnich sąsiadów podkreśla, że nie negują oni debaty z Polską o innych tematach w zakresie rolnictwa, które mogą być nawet bardzo wrażliwe, czy o sprzecznych interesach, ale ta debata powinna przebiegać w sposób uzgodniony między stronami i działać przez wiele lat.

Dla nas ważne jest, by omówić wszystkie tematy i wdrożyć uzgodnione środki, myślę że to jest właśnie oczekiwane zarówno od Polski jak i Ukrainy. Nikt nie chce by Ukraina wdrażała żadnych arbitralnych decyzji z jakiegokolwiek powodu wobec polskiej granicy. Dlatego tego samego oczekujemy od Polski. To dość ważne, bo myślę, że ta skarga jest w mylny sposób traktowana jako coś, co działa jako konflikt między państwami. To jest raczej abstrakcyjną sprawą, jak czysta możliwość wdrożenia tego rodzaju środków - przekonuje.

Procedury WTO przewidują, że rozwiązanie sporu może potrwać nawet 30 tygodni. Czego w związku z tym oczekuje strona ukraińska?

Jak przekonuje Taras Kaczka dla Ukrainy najważniejsze jest zawrócenie na konstruktywną drogę.

O tym mówiła w piątek Komisja Europejska, że Bruksela nie przedłuża zakazu, a Ukraina wprowadzi mechanizm, który pozwoli na kontrolowanie obrotu zbożem z Polską. Spodziewam się, że w ciągu następnych dni lub tygodni wdrożymy wreszcie ten mechanizm, który pozwoli, wspólnie z Polską, na kontrolowanie handlu tymi towarami, by móc zrezygnować z tego zakazu wprowadzonego przez ministra Waldemara Budę. To dla nas teraz numer jeden, dopóki nie mamy tego rozwiązania, Dlatego uważam, że ten mechanizm jest użyteczny i spodziewam się, że znajdziemy rozwiązanie.

Kaczka, zapytany o to, kto naciskał na ukraiński rząd w sprawie złożenia skargi podkreślił, że jest to suwerenna decyzja rządu na która nie było żadnych nacisków.

Rynek Polski dla wielkich ukraińskich koncernów nie jest istotny, tylko Włochy, Hiszpania lub pozaunijne rynki, Chiny, Indonezja, Egipt. To są najważniejsze rynki dla międzynarodowych koncernów - podkreślił.

Embargo na polskie owoce i warzywa zostanie wprowadzone w ciągu kilku dni

Ukraiński wiceminister zapowiada też, że to nie koniec działań Kijowa. Strona Polska musi liczyć się embargiem na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.

Do 15 września zakaz UE dotyczył czterech towarów – pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika. Zakaz wprowadzony przez ministra Budy dotyczy jeszcze dodatkowo trzech towarów, mąki, otręb a także śruty. To jest abritralne rozszerzenie tego zakazu unijnego. Jeżeli Polska wprowadza takie abritralne zakazy znikąd na nowe towary, to my możemy również zakazać sprowadzania towarów z Polski. Wchodzimy w swojego rodzaju reparacje. W ciągu kilku następnych dni zostanie wprowadzone embargo na polskie warzywa i owoce - na liście są cebula, pomidory, kapusta i jabłka.

Zapowiedzi Tarasa Kaczki spotkały się z żywymi reakcjami polskich polityków.

Mamy prawo chronić swoich rolników, skarga Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie zmienia naszego podejścia w tej sprawie - powiedział PAP szef MRiT Waldemar Buda. Przekazał, że Polska przedstawi swoje argumenty - za zakazem importu zboża z Ukrainy - zarówno Światowej Organizacji Handlu, jak i Komisji Europejskiej.

Ukraina nie będzie tolerować języka zakazów

To jedna z łagodniejszych wypowiedzi jakie można znaleźć w sieci. Jednak strona ukraińska wydaje się być tym niewzruszona.