Ukraina widzi wrogie nastawienie Polski w kwesti przyłączenia sąsiada do UE, Foto: shutterstock

Za żądaniami Polski w sprawie zakazu importu ukraińskiego zboża kryje się chęć kontrolowania warunków przystąpienia Ukrainy do UE - uważa wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka.

Jak czytamy na portalu Europejska Prawda,wczorajsze wypowiedzi polskiego ministra rolnictwa Roberta Telusa, zostały negatywnie odebrane na Ukrainie, jako próba ingerencji Polski w proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. W takim tonie wystąpienie polskiego ministra skomentował m.in. ukraiński wiceminister gospodarski Taras Kachka.

Po wystąpieniu Telusa

Według Tarasa Kachki za żądaniami Polski w kwestii importu ukraińskiego zboża kryje się chęć kontrolowania warunków przystąpienia Ukrainy do UE, przynajmniej w obszarze rolnictwa. Tak odebrano wypowiedź ministra Telusa, który odradzał pośpiech w kwestii przyjęcia Ukrainy do UE i postulował dokładne zweryfikowanie warunków, na jakich nasz południowo-wschodni sąsiad miałby dołączyć do Wspólnoty.

-Trzeba przyjrzeć się tej kwestii bliżej, gdyż ukraińskie rolnictwo stanowi zagrożenie dla rolnictwa sąsiadujących krajów, ale także całej Europy - stwierdził polski minister. Telus zaznaczył również, że Ukraina winna spełnić wszystkie warunki, które stawiane były przed akcesją także Polsce.

Wrogie nastawienie Polski?

-W końcu Polska powiedziała prawdę o ukraińskim zbożu. Nie chodzi o ten sezon, ale o warunki przystąpienia Ukrainy do UE – napisała Kachka, w reakcji na wypowiedzi polskiego ministra Roberta Telusa.

Według Tarasa Kachki, padające ze strony polskiej oświadczenia oznaczają, że negocjacje Ukrainy z UE w sprawie rolnictwa tak naprawdę już ruszyły. Minister jednocześnie ubolewa, że te rozmowy zaczęły się od „agresywnego wywiadu bojowego i przy całkowitym antagonizmie ze strony Polski”. -Tak naprawdę Polska bez żadnego uzasadnienia walczy o liberum weto wobec dążeń Ukrainy - stwierdził Kachka.

Przedstawiciel ukraińskiego rządu zadeklarował, że Ukraina nadal ocenia działania Polski w sprawie ukraińskiego zboża jako "nielegalne i szkodliwe dla polskich, ukraińskich i wszystkich rolników z UE".