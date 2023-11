Ukraińskie media donoszą, że na wjazd do Polski na trzech zablokowanych przez polskich przewoźników przejściach czeka obecnie ponad 2 tysiące ciężarówek, a czas oczekiwania na przejazd wydłużył się do dwóch tygodni.

Jak czytamy na ukraińskim portalu Latifundist, na przejściach Jagodzin-Dorohusk, Krakowiec-Korczowa i Rava Ruska-Hrebene ustawiło się już ponad 2100 ukraińskich ciężarówek z produktami rolnymi, które są blokowane przez polskich przewoźników.

Ukraińscy przewoźnicy alarmują, że kolejki wydłużyły się do co najmniej dwóch tygodni. Jak podały ukraińskie służby, przez zablokowane przejścia przejechało wczoraj po kilkanaście transportów. Firmy eksportowe liczą się już z tym, że przewoźnicy zażądają dodatkowej zapłaty, a być może transporty trzeba będzie zawrócić, jeśli protest potrwa dłużej.

Racje protestujących przewoźników

Dwa tygodnie oczekiwania na przejazd to właśnie tyle, ile polscy przewoźnicy muszą zwykle czekać na powrót z Ukrainy do kraju. To skutki braku dostępu do ukraińskiego elektronicznego systemu rejestracji przewozów "Szlak", którego właśnie podczas trwającego protestu domagają się Polacy.

Protestujący w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem przewoźnicy podnoszą przede wszystkim argument, że ukraińskie firmy odbierają im pracę, realizując przewozy nie tylko ze wschodu do UE, ale także z Polski do innych krajów Europy. Dlatego domagają się przywrócenia zezwoleń dla przewoźników ukraińskich, zakazu rejestrowania ukraińskich firm w Polsce i zaostrzenia zasad przewozu w ramach EKMT dla przewoźników zagranicznych, osobnych kolejek w E-kolejce dla samochodów z unijnymi tablicami rejestracyjnymi, oraz osobnych kolejek dla pustych ciężarówek na wszystkich granicach.

Patowa sytuacja

Jak donosi TVN24, sytuacja w związku z protestem polskich przewoźników jest patowa. Ministerstwo Infrastruktury nie może bowiem nic w kwestii wysuwanych zdziałać, bo umowę z Ukrainą zawarła Unia Europejska i polskie władze nie mogą jej zmienić, ani anulować.