W sezonie 2022/23 Ukraina ma szanse pobić rekord w eksporcie soi za ostatnie pięć sezonów. Według prognoz kraj wyśle za granicę 2,66 mln ton soi. Popyt rośnie podobnie jak cena. Swój udział sukcesie będzie miała też Polska.

Jak informuje ukraiński portal Latifundist, eksport soi z Ukrainy w sezonie 2022/23 może pobić rekord ostatnich pięciu sezonów. Sukces taki prognozują analitycy AI "APK-Inform". Według raportu, Ukraina w tym sezonie wyeksportuje 2,66 mln t. To o 91 proc. więcej niż w poprzednim sezonie 2021/22. Analitycy podają, że głównymi importerami ukraińskiej soi od września 2022 do kwietnia 2023 były kraje UE, gdzie trafiło 48 proc. wywiezionej soi, oraz Turcja z udziałem 37 proc. W obu tych kierunkach nastąpił kilkuprocentowy wzrost eksportu rok do roku.

Większy eksport soi wynika m.in. z faktu, że ukraińscy producenci zwiększyli w poprzednim sezonie powierzchnię zasiewów. Zbiory brutto wyniosły około 4 mln ton. W tym roku - według prognoz -powierzchnia zasiewów może wzrosnąć o kolejne 8 proc. - do 1,7 mln ha, a zbiory do około 4,2 mln ton.

Zamieszanie ze śrutą

Jak czytamy w innych doniesieniach na łamach ukraińskiego Latifundist, w maju mocno wzrósł popyt na ukraińską soję oraz podskoczyły jej ceny. Powodem tego mają być m.in. niedobory śruty sojowej w Polsce. Wywołało je zamieszanie w związku z wprowadzeniem przez Polskę zakazu importu płodów rolnych z Ukrainy. Zdezorientowani eksporterzy z Ukrainy mieli wstrzymać transporty do Polski i skierować je do innych krajów.

Gdy wyjaśniło się, że soja nie będzie objęta zakazem, na polskim rynku już brakowało surowca, a ceny śruty skoczyły. W efekcie utrzymuje się teraz wysoki popyt ze strony polskich przetwórców i handlowców. Trend wzrostowy utrzymuje też cena soi. Jak czytamy, od 9 maja ceny ukraińskiej soi wzrosły z 16 do 17,2 tys. hrywien/t i mogą dojść wkrótce do 17,7 tys. Jak przewidują ukraińscy eksperci, w przyszłości soja może stanowić alternatywę dla upraw objętych zakazem importu.