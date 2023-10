Według Ukrainy dalsze kroki w kwestii skargi na Polske do WTO to ostateczność, Foto: shutterstock

Według Tarasa Kaczki, ukraińskiego wiceministra gospodarki, szanse na rozwiązanie konfliktu zbożowego z Polską pojawią się dopiero po 15 października, bo teraz kampania wyborcza wyklucza normalną dyskusję.

Jak zapewnił oficjalnie Przedstawiciel Handlowy Ukrainy i wiceminister gospodarki Taras Kaczka, strona ukraińska wciąż aktywnie poszukuje rozwiązań politycznych w celu rozwiązania konfliktu dotyczącego tranzytu zboża z Polską. Problem w tym - zauważył minister - że obecnie wszelkie wypowiedzi strony ukraińskiej analizowane są w Polsce w kontekście nadchodzących wyborów - czytamy na portalu Latifundist.

Normalna dyskusja po wyborach

Według zapewnień ministra, dalsze działania w kwestii skargi na Polskę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Ukraina rozważy dopiero w ostateczności. Tymczasem rząd w Kijowie ma nadzieję, że bardzie rzeczowe rozmowy ze stroną polską będą możliwe po wyborach.

-W tym czasie nie upływa termin przeprowadzenia konsultacji w ramach WTO. Jest zatem oczywiste, że po 15 października będziemy mieli szansę na normalną dyskusję międzyrządową. Wszelkie propozycje rozstrzygnięcia tej kwestii przedstawiliśmy stronie polskiej - oświadczył Taras Kaczka.

Strategia kija i marchewki

Jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela ukraińskiego rządu, Kijów oczekuje od Polski wdrożenia systemu licencjonowania importu zboża z Ukrainy, zgodnie z założeniami przedstawionymi Komisji Europejskiej i zaaprobowanymi już przez większość państw przygranicznych Bułgaria, Rumunia, Mołdawia).

-I raczej oczekujemy reakcji na wprowadzony przez stronę ukraińską mechanizm weryfikacji i monitorowania naszego eksportu, niż dyskusji na temat skargi do WTO. Zawsze wierzyliśmy, że skarga do WTO jest ostatnim narzędziem w przypadku, gdy nie uda nam się znaleźć porozumienia – zaznaczył Taras Kaczka. -Jest oczywiste, że skarga do WTO straci sens po zniesieniu przez polskie władze krajowego zakazu. Oni doskonale to rozumieją – powiedział wiceminister gospodarki.

Jak można się domyślać, skarga do WTO ma zmotywować Polskę do rozmów i podjęcia "słusznej" decyzji...