Zboże stało się zarzewiem problemów nie tylko w relacjach polsko – ukraińskich, ale też na samych rynkach wewnętrznych tych krajów. W Ukrainie toczy się cicha walka pomiędzy rolnikami, a przewoźnikami.

Poukładanie relacji międzypaństwowych to jedno. Drugie, a może najważniejsze to zrobienie porządku na rynkach krajowych. A to nie idzie zbyt dobrze ani Polsce, ani Ukrainie.

Wewnętrzny problem z eksportem

Nasi wschodni sąsiedzi mierzą się z problemem handlu zbożem. Przekierowanie handlu na rynek krajowy zamiast na eksport ratuje ich od strat, ale pozbawia kolej grupy wysoce dochodowych ładunków, a co za tym idzie środków do życia. Coraz wyraźniej rysuje się rozdźwięk pomiędzy ukraińskim rolnictwem, a transportem i logistyką.

Jurij Szczuklin , członek Komitetu ds. Logistyki Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA) uważa, że na tym polu konieczna jest interwencja rządu.

Kombinacja tych czynników stwarza ryzyko, że Ukraina utraci swój potencjał eksportowy w niszy rolnej, a jej infrastruktura kolejowa ulegnie osłabieniu i nie będzie w stanie zapewnić powojennej odbudowy gospodarki. Uniknięcie tych konsekwencji jest możliwe pod warunkiem uznania przez Radę Ministrów istnienia konfliktu interesów między sektorem rolnictwa a transportem i logistyką oraz koordynacji ich wzajemnych relacji – mówi.

Napięcie pomiędzy rolnikami, a transportowcami

Ekspert podkreśla, że występuje duży konflikt interesów pomiędzy branżą rolną, a transportową, gdyż każda z nich chce jak najwięcej zyskać kosztem drugiej strony.

W ubiegłym roku logistyka kolejowa pozostawiła rolników bez zysków. Dziś wahadło cen przechyliło się w przeciwnym kierunku i rolnicy wychodzą z transportu kolejowego bez ładunku, czyli bez pracy. Pozostawienie relacji między rolnictwem a logistyką na „wolnym” lub dzikim (?) rynku to katastrofalny błąd! - mówi ekspert.

Specjaliści podkreślają, że brak ingerencji państwa w napięte relacje może doprowadzić do stagnacji w rolnictwie i logistyce krajowej, a także podważy zdolność Ukrainy do zarabiania na eksporcie.

Zatrzymanie eksportu produktów rolnych i spadek wolumenu przewozów towarów rolnych doprowadzi do odpływu kadr z obu branż. Brak eksportu na odpowiednim poziomie doprowadzi do upadku i zamknięcia części stacji kolejowych Upadek i zamknięcie części szlaków, a to z kolei doprowadzi do stagnacji na kolei, co docelowo znacznie ograniczy możliwości powojennego ożywienia gospodarczego.

Stawka jest więc wysoka. Co może powstrzymać taką sytuację? Przede wszystkim ingerencja rządu - Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Infrastruktury i Ukrzaliznycji, powinny stworzyć warunki do wspólnego, przejrzystego i odpowiedzialnego planowania produkcji rolnej i procesów biznesowych logistyki kolejowej. Jak podkreślają eksperci planowanie to powinno odbywać się w niezależnym środowisku cyfrowym, które całkowicie wyeliminuje wpływ urzędników i czynników korupcyjnych na logistyczne procesy biznesowe. Ostatnim krokiem wskazywanym przez specjalistów ma być ustalenie optymalnego stosunku wielkości ładunków do liczby wagonów Rząd powinien podjąć decyzję o likwidacji nieodebranych taboru wagonów i zapobieganiu ich nadwyżek w przyszłości.