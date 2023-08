Ukraina ubezpiecza statki handlowezawijające do naddunajskich portów, Foto: pixabay

Wszystkie statki handlowe korzystające z portów nad Dunajem - tak eksporterów, jak i importerów towarów - zostały objęte ubezpieczeniem przez ukraińskie władze. Rząd rozważa podobne kroki w odniesieniu do portów czarnomorskich.

Ukraina ubezpieczyła wszystkie statki handlowe,korzystające z ukraińskich portów nad Dunajem. Rząd gotów jest zrobić to samo także w stosunku do statków zawijających do portów nad Morzem Czarnym - poinformowała ukraińska agencja Ukrinform.

Ukraiński premier Denys Szmygal na konferencji ambasadorów powiedział, że państwo "ubezpieczyło wszystkie statki handlowe, które eksportują i importują towary przez porty Dunaju".

-Teraz dyskutujemy w rządzie i jestem przekonany, że podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu statków i odpowiednich firm, które pójdą „korytarzem zbożowym” – zapowiedział premier.

Statki odmawiają załadunku

Decyzja w sprawie ubezpieczenia dunajskich jednostek handlowych zapadła po tym, jak kapitanowie dwóch statków handlowych odmówili wejścia do portu i załadunku w Izmailu nad Dunajem.

Stało się tak na skutek nocnego ataku dronowego Rosjan na ten port. W jego wyniku zniszczone zostało 40 tys. ton zboża, elewatory ze zbożem, portowe magazyny oraz budynki administracyjne. Nie był to pierwszy atak rosyjski na ukraińskie porty nad Dunajem.

Rosyjskie groźby

Deklaracje ukraińskiego rządu o ubezpieczeniu statków przypływających po zboże do portów czarnomorskich padały od dawna. Ukraińcy zdają sobie jednak sprawę, że to niewystarczająca gwarancja dla eksporterów i żaden armator raczej nie zaryzykuje życia marynarzy w obliczu gróźb Moskwy. Władze rosyjskie zapowiedziały zaś po wyjściu z umowy zbożowej, że jednostki płynące do portów ukraińskich potraktują jak intruzów.

Premier Denys Szmygal przyznał, że rząd zdaje sobie z tego sprawę - wystarczy jeden zatopiony statek handlowy, by ukraińskie gwarancje przestały mieć znaczenie.