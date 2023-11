Ukraiński rząd za pośrednictwem ambasady otrzymał listę żądań polskich przewoźników, którzy zagrozili całkowitą blokadą granicznych przejść drogowych z Ukrainą. -Żądania polskich przewoźników są nierealne - uważa ukraiński wiceminister infrastruktury, który już w tej sprawie poskarżył się KE.

Jak czytamy na łamach ukraińskiej edycji Forbsa, polscy przewoźnicy przygotowują się do blokady przejść granicznych z Ukrainą, a strona ukraińska już 31 października podjęła działania w celu rozwiązania konfliktu. Ukraińcy uważają jednak, że lista przedstawionych przez Polaków żądań jest "dziwna i nie do spełnienia".

Ukraina interweniuje, polski resort milczy

Taką opinię wyraził przynajmniej w wywiadzie Serhij Derkach, wiceminister rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury (MIU). Minister potwierdził w nim, że polscy przewoźnicy zapowiedzieli dwumiesięczną blokadę granicy z Ukrainą dla ruchu ciężarówek. Ma ona ruszyć 3 listopada i potrwać do końca grudnia. Derkach skarży się, że polskie Ministerstwo Infrastruktury, do którego zwróciła się strona ukraińska do tej pory nie odpowiedział na próby podjęcia dialogu, ani nawet nie podaje żadnych oficjalnych informacji na temat planowanego po polskiej stronie protestu.

Żądania naszych przewoźników

Jak wylicza ukraiński minister, polscy przewoźnicy domagają się: przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników na przekraczanie granicy z Polską, zaostrzenia zasad przewozu w ramach systemu EKMT dla przewoźników zagranicznych i zakazania przewoźnikom ukraińskim rejestrowania firm w Polsce, stworzenia osobnej kolejki w E-kolejce dla samochodów z unijnymi tablicami rejestracyjnymi, utworzenia na wszystkich granicach odrębnych kolejek dla pustych ciężarówek, oraz uzyskania dostępu do ukraińskiego systemu „Shlyah”.

Postulaty nie do spełnienia?

-Żądania polskich przewoźników są nierealne, sprawiają wrażenie braku chęci rozwiązania problemów – stwierdził na łamach Forbs wiceminister Derkach. Dodał, że większość tych żądań jest „dziwna i w zasadzie nie do spełnienia”.

-Zwróciliśmy się do (polskiego) Ministerstwa Infrastruktury o wyjaśnienie tej sytuacji. Do tej pory nie otrzymaliśmy od nich jasnej odpowiedzi – stwierdził Derkach.

Skarga na Polskę do Komisji Europejskiej

-Nie bardzo wierzę w groźby zablokowania granic na dwa miesiące. Są to działania absolutnie nielegalne, blokujące drogi solidarności Unii Europejskiej. Złożyliśmy już wniosek do Komisji Europejskiej -.

Ukraińskie media alarmują, że polscy transportowcy już blokowali przejście w Dorohusku. A tym razem chcą zablokować ukraińskie ciężarówki na wszystkich przejściach, i to do końca roku. Ukraińcy argumentują, że mają podpisane z Polską memoranda, które określają ile ciężarówek dziennie może przejeżdżać przez każdy punkt na granicy. Wykonanie memorandów wynosi jednak tylko 50%.