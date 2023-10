Ukraina zawiesiła skargę w WTO przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom - poinformował wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Jak przekonuje Kijów pracuje też nad całościowym rozwiązaniem sporu.

Napięcie pomiędzy Polską a Ukrainą od kilku dni było niemal namacalne. Wszystko po tym, jak po wycofaniu unijnego zakazu importu zbóż i produktów rolnych Polska wprowadziła jednostronne embargo. Dozwolony był jedynie tranzyt. sytuacja ma zresztą miejsce do tej pory.

Kto obraził się bardziej?

W ślady Polski poszła Słowacja i Węgry. Te ostatnie rozszerzyły znacząco katalog zabronionych w imporcie z Ukrainy produktów.

Na odpowiedź Ukrainy nie trzeba było długo czekać. W ciągu kilku dni do WYO wpłynęła skarga na Polskę, Węgry i Ukrainę.

Wywołało to szereg nieprzyjemnych, wzajemnych dyskusji i oskarżeń ze strony Ukrainy o działania prorosyjskie. W odwecie Polska nie pojawiła się na organizowanych w Kijowie szczytach UE - choć nie pojawiła się to złe słowo.

Zamiast ministra spraw zagranicznych do Kijowa wysłany został podsekretarz stanu.

Ukraina zawiesza skargę

Polska strona warunkowała podjęcie jakichkolwiek rozmów wycofaniem skargi. Wydaje się, że cel osiągnęła.

Widzimy, że ten problem będzie wyeliminowany w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy - oświadczył Kaczka podczas wizyty w Brukseli. - Tak więc, póki poszukujemy praktycznego rozwiązania, nasze spory w WTO na dzisiaj są zawieszone - dodał. - Nie powołaliśmy organu roboczego do prowadzenia sporu, jesteśmy na etapie konsultacji. Skierowaliśmy sprawę do WTO, a na konsultacje jest 60 dni - przypomniał.

Polski resort rolnictwa jest jednak daleki od entuzjazmu.

Nie mamy potwierdzenia z WTO o zawieszeniu wniosku. Prawdopodobnie w ogóle nie ma takiej formuły prawnej. Tak czy inaczej, dalej czekamy na WYCOFANIE wniosku, a nie jego zawieszenie - skomentował Krzysztof Ciecióra, podsekretarz w ministerstwie rolnictwa.

Do sprawy odniósł się również rzecznik rządu.