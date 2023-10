Ukraińscy rolnicy mają bardzo poważny problem przed kolejnym sezonem. Zaminowywanie pól uprawnych staje się prawdziwą plagą i wyklucza z użytku kolejne hektary.

Wojenne działania Rosji skupiają się nie tylko na ostrzałach i atakach bezpośrednich, ale też na zaminowywaniu kolejnych hektarów pól uprawnych. Rolnicy próbują rozminować pola na własną rękę.

Tylko w pierwszym roku wojny ukraińscy saperzy zneutralizowali ponad 415 tys. niebezpiecznych przedmiotów - amunicji, min, materiałów wybuchowych, głowic pocisków. Ładunki były rozmieszczone na niemal 92 tys. hektarów ziemi.

To przedsięwzięcie nie tylko wyjątkowo niebezpieczne, ale też bardzo kosztowne. Według szacunków Banku Światowego rozminowanie metra kwadratowego ziemi kosztuje od dwóch do ośmiu dolarów. A to oznacza, że na przywrócenie swoich pól uprawnych do używalności będzie kosztowało Ukrainę 40 miliardów dolarów. Nie będzie to też szybka sprawa. Oczyszczenie pól jest bowiem czasochłonne i potrwać może nawet do 10 lat.

Ukraińscy rolnicy, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, coraz częściej sami konstruują pojazdy rozminowujące. Do ciągników, czy ładowarek montują opancerzone kabiny, trały przeciwminowe, a często również panele zdalnego sterowania.

Zbudowanie takiego urządzenia nie jest jednak dostępne dla każdego, przeciętnego rolnika. Opancerzenie silnika, zbiornika paliwa, wzmocnienie zawieszenia, a także zestaw sterowania przy pomocy wyczynowego zestawu modelarskiego kosztował jednego z ukraińskich rolników około 120 tysięcy złotych.

Rząd apeluje o rozsądek

Wśród przebudowanych przez rolników urządzeń można znaleźć też spychacz, do którego zamontowany został trał zrobiony z brony talerzowej.

Otrzymaliśmy informację o tragicznym zdarzeniu w obwodzie chersońskim, gdzie miejscowy rolnik próbował oczyścić swoje pole przy pomocy najemników. W rezultacie nieumiejętnego rozminowania doszło do eksplozji. Zginęła jedna osoba - mówił na konferencji prasowej wiceminister gospodarki, Ihor Bezkarawajny. - Jeszcze raz apelujemy do rolników: proces rozminowywania powinni przeprowadzać wyłącznie certyfikowani operatorzy i zawodowi saperzy. Rozumiemy rolników, którzy chcą jak najszybciej wznowić działalność, ale podkreślamy, że należy korzystać wyłącznie z usług specjalistów - to zminimalizuje ryzyko i uratuje życie ludzi - dodał Bezkarawajny.

Słowa ministra nie przekonują jednak rolników, którzy podkreślają, że nie mogą czekać na działania armii, ponieważ muszą za coś żyć.

Ukraiński rząd doskonale zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji związanej z minami. Ministerstwo Gospodarki wytypowało 200 tys. hektarów pól uprawnych, które należy rozminować w pierwszej kolejności. Tylko w tym roku oczyszczone zostało 120 tys. hektarów.

Dziś mamy już 16 certyfikowanych operatorów, 29 jest w trakcie certyfikacji, a 40 przygotowuje się do niej - mówił Bezkarawajny. - Zrealizowano pilotażowy projekt zakupu usług rozminowywania, a w budżecie na przyszły rok przeznaczono dwa miliardy hrywien na rekompensaty dla rolników, którzy zakupią takie usługi - dodał.

Rząd zapowiada, że obecnie rozważane jest otwarcie rynku dla firm zagranicznych.

- Nie zabraknie dużej oferty certyfikowanych, profesjonalnych operatorów. Rolnicy będą mogli oczyścić swoje grunty, nie narażając nikogo. Jedyne, o co prosimy ludzi, firmy: dajcie nam trochę czasu - podkreślał wiceminister.

W przyszłości ministerstwo rozważa otwarcie rynku również dla firm zagranicznych. W październiku, w Genewie, odbyło się spotkanie z delegacją Międzynarodowego Centrum Humanitarnego Rozminowywania w Genewie, gdzie rozmawiano o międzynarodowym wsparciu w tym zakresie.

Świat wspiera rozminowywanie

Wsparcie zapowiedziała m.in. Szwajcaria, która zapowiedziała przekazanie 100 mln franków szwajcarskich na rozminowanie.

Także inne kraje zapowiadają pomoc. 29 września podpisano kontrakt na dostawę zrobotyzowanych maszyn do rozminowywania i mostów amfibijnych dla Państwowej Specjalnej Służby Transportowej od francuskiej firmy CEFA. Pieniądze na tą inwestycję popłynęły z Francuskiego Funduszu Wsparcia Ukrainy. Z pieniędzy pochodzących z zagranicznej pomocy sfinansowano także pick-upy toyoty, rozpoznawcze bezzałogowce, kombinezony ochronne i zdalnie sterowane roboty rozminowujące.