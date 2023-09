Embargo na ukraińskie produkty jest od kilku dni na ustach całego świata. Po wprowadzeniu przez Polskę, Słowację i Węgry ograniczeń w imporcie zbóż Kijów podjął kroki odwetowe. W pierwszej kolejności skierował skargę do WTO. Zapowiada też embargo na owoce i warzywa.

Ze zdaniem ukraińskiego rządu nie zgadzają się natomiast sami zainteresowani, czyli rolnicy zza naszej wschodniej granicy. Jak przekazał szef Ukraińskiej Konfederacji Agrarnej Leonida Kozaczenko podejmowane przez rząd działania nie mają sensu.

Te kraje pomagają nam w innym kierunku. Wiemy, że dzisiaj głównym problemem jest wojna. Wszyscy pomagają nam w walce z okupującym wrogiem, więc nie ma potrzeby ich pozywać. Musimy ich uspokoić - podkreślił w rozmowie z vot-tak.tv. - Rolnicy z Ukrainy liczą na tranzyt przez Polskę oraz resztę krajów. Dlatego zaoferowano dostęp do cyfrowej platformy, dzięki której można kontrolować każde ziarno, które spadnie na ich ziemię, aby zostało zebrane i przetransportowane dalej w tranzycie do innych krajów.

Organizacje rolnicze Ukrainy zaapelowały do swojego rządu o wycofanie się ze skargi.

Zdania na temat embarga są mocno podzielone. Decyzja Polski Węgier i Słowacji spotkała się z krytyką Francji, Hiszpanii i Niemiec.

Kiedy wam to pasuje, jesteście solidarni, a kiedy wam to nie pasuje, nie jesteście – skomentował niemiecki Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej, Cem Ozdemir.

Warto jednak zaznaczyć, że Francja i Hiszpania to kraje, które ze względu na tegoroczne upały i słabe zbiory mogą ukraińskiego zboża po prostu potrzebować, a dopóki nie jest ono obłożone cłami jego cena jest mocno konkurencyjna.

Jesteśmy rozczarowani i zaniepokojeni, że Unia Europejska nie myśli o tym, żeby budować mechanizmy na przyszłość. To nie jest załatwienie sprawy na teraz; to jest załatwienie sprawy na przyszłość. Nie tylko zboża, ale ukraińskich produktów - powiedział Robert Telus, polski minister rolnictwa.

Wsparcie płynie też zza oceanu. Sprawę wstrzymania importu zboża skomentował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją i hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmianę – powiedział. - Jesteśmy świadomi obaw naszych europejskich partnerów na temat importu ukraińskiego zboża. To są suwerenne decyzje. Cała walka w Ukrainie - i prezydent Biden będzie o tym mówił w ONZ - dotyczy idei suwerenności, która jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych. Więc byłoby hipokryzją, gdyby Stany Zjednoczone wymuszały zmianę suwerennych decyzji, jakie te kraje podejmują – dodał. - Te kraje robią to, co uważają, że jest w interesie ich ludności - dodał.