Ukraiński agroholding z większymi plonami zbóż - nawet o 52 proc.

KSG Agro, ukraiński agroholding, w 2020 roku zwiększył plony wczesnych zbóż (pszenicy, jęczmienia i rzepaku) w porównaniu z tymi samymi wskaźnikami w 2019 roku.

Mimo zmniejszenia areału zasiewów pszenicy i jęczmienia w 2020 r. w stosunku do 2019 r. o 14% i 32% (5535 ha wobec 6418 ha pszenicy i 1176 ha wobec 1714 ha jęczmienia), plony tych upraw wzrosły o 7% i 48 % odpowiednio — z 30,4 kwintali do 32,5 kwintali na hektar i z 28 do 41,4 kwintali na hektar. Powierzchnia zasiewów rzepaku w porównaniu z 2019 r. wzrosła o 13% z 1455 ha do 1642 ha, a plony tej uprawy wzrosły o 52% — z 11 do 16,7 kwintali na hektar.

- Mamy taki wynik dzięki ciągłemu eksperymentowaniu z nawozami mineralnymi. Z ich pomocą poprawia się odżywianie gleby — komentuje Siergiej Kasjanow, prezes KSG Agro — Co więcej, zeszłej zimy praktycznie nie było śniegu, więc najważniejsze dla nas jest ograniczenie utraty wilgoci. Ważną rolę odgrywa również jakość nasion. Co roku staramy się uprawiać nowe odmiany zbóż. Tak więc w zeszłym roku przetestowano 8 nowych odmian pszenicy. Analizując wyniki, wybraliśmy najlepsze pod względem plonów. W tym roku również nasze gospodarstwa miały do czynienia z dwoma nowymi odmianami.

Według Siergieja Kasjanowa gospodarstwa holdingu będą nadal eksperymentować z materiałem siewnym w celu znalezienia najbardziej optymalnych odmian dla suchej strefy regionu Dniepropietrowska.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).