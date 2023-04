Upadłe spółki Ukraińca w Polsce mają długi na 90 mln zł. Na liście wierzycieli są dostawcy przetwórni w Annopolu, ale też Urząd Skarbowy i UOKiK. To nie przeszkadzało, by poszukiwany Taras Barszczowski wciąż robił w Polsce duże pieniądze.

Po bezskutecznych poszukiwaniach Prokuratura Regionalna w Lublinie wystawiła na początku kwietnia list gończy za Tarasem Barszczowskim. To ukraiński biznesmenem, który był właścicielem przetwórni owoców T.B. Fruit w Annopolu. Jest on winny sadownikom i plantatorom, którzy dostarczali owoce około 40 mln zł. Choć biznesmena szukał wymiar sprawiedliwości, jego firma na Ukrainie wciąż zarabiała na eksporcie do Polski koncentratów owocowych i musu jabłkowego - donosi Wirtualna Polska.

Stawiane przedsiębiorcy z Ukrainy przez prokuraturę zarzuty dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, dokonywania oszustw finansowych na szkodę ponad 100 polskich dostawców, oraz przewłaszczenia mienia. Polski Urząd Skarbowy również ściga ukraińskiego biznesmena, bo winien jest 7 mln zł niezapłaconego podatku VAT. Kolejne 8 mln zł chciałby z niego ściągnąć UOKiK, który nałożył na niego karę za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w umowach z rolnikami.

Według doniesień należności T.B. Fruit wobec rolników to około 40 mln zł, ale dochodzą do nich również długi spółek powiązanych. Barszczowski miał np. zawierać umowy na przechowywanie soków i opłaty pobierał, ale nic nie przechowywał. Łączna suma zobowiązań spółek należących do przedsiębiorcy ma więc wynosić około 90 mln zł.

Podejrzany zniknął, ale wciąż zarabia

Prokuratura w Kraśniku podjęła śledztwo po zawiadomieniach od oszukanych rolników w listopadzie 2021r. Wkrótce sprawa ze względu na skalę przestępstw trafiła jednak do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Cóż z tego, skoro Taras Barszczowski zniknął. Wszystko wskazuje na to, że wrócił na Ukrainę i nic sobie nie robi z wysiłków polskich organów ścigania.

Mało tego, w czasie gdy już był poszukiwany, jego ukraińska firma Tank Trans zarabiała w Polsce i całej UE krocie na eksporcie koncentratów owocowych, a szczególnie musu jabłkowego. To ta firma odpowiada za zalanie rynku ukraińskimi przetworami, psując interesy polskim sadownikom - donosi Wirtualna Polska.

Jak czytamy na WP, od lipca 2022 do stycznia 2023 import koncentratu jabłkowego zwiększył się dwukrotnie - do 37 tys. ton, z czego trzy czwarte pochodziło Ukrainy. Najwięcej koncentratów przysłała do nas firma Tarasa Barszczowskiego. Polska była dotąd jednym ze światowych potentatów w produkcji koncentratu jabłkowego. Nasi sadownicy mogli w ubiegłym roku dobrze zarobić na tym, że Amerykanie zrezygnowali z dostaw z Chin. Tak się jednak nie stało, z powodu zalewu rynku przez tani produkt z Ukrainy - czytamy w WP.