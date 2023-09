Andrij Verevsky - założyciel agroholdingu Kernel - wykupił już 94 procent akcji tej spółki. Protesty mniejszościowych udziałowców - także polskich - na niewiele się zdały. Oligarcha chce wycofać firmę z giełdy. Kernel Holding S.A. to największy ukraiński eksporter zboża.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ukraiński oligarcha Andrij Verevsky zmierza do wykupu pełnego pakietu udziałów i przejęcia na własność agroholdingu Kernel - donosi ukraiński portal Latifundist. Kernel Holding S.A. którego jest głównym udziałowcem i założycielem, jest największym na Ukrainie eksporterem zbóż, a także producentem oleju słonecznikowego, a od niedawna również biokomponentów do produkcji paliw.

Jak można się dowiedzieć z doniesień z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowana jest spółka Kernel, Verevsky zdołał już skupić w swoich rękach 94 proc. akcji holdingu. Udało mu się to mimo sprzeciwów mniejszościowych udziałowców, dzięki doprowadzeniu do emisji przez spółkę dodatkowego pakietu 216 mln akcji.

Oligarcha kontra udziałowcy

Zamiar przejęcia holdingu Andrij Verevsky ogłosił na początku kwietnia br. i zadeklarował, że na wykup 52 mln akcji akcji przeznaczyć może ponad 200 mln euro. Zaraz potem oligarcha przez założoną przez siebie spółkę Namsen Limited odkupił 36 proc. akcji. Za pakiet 30 mln akcji zapłacił około 123 mln euro. Posiadane wcześniej 38 proc. udziałów i odkupione 36 proc. dawało mu już pakiet większościowy liczący łącznie 74 proc. akcji.

Wówczas jednak przeciw wykupowi udziałów i wycofaniu spółki z warszawskiej giełdy zaprotestowali pozostali akcjonariusze. Mniejszościowi udziałowcy - głównie z Polski i krajów Europy Zachodniej - posiadający łącznie 21 proc. akcji zapowiedzieli, że się zjednoczą i będą wspólnie torpedować plany oligarchy.

Wojna sprzyjała planom

Sojusz ten szybko jednak legł w gruzach, gdy akcje holdingu zaczęły tracić na wartości, wskutek rosyjskich ataków rakietowych na obiekty przemysłowe należące do Kernela.

Mając kontrolę nad spółką Verevsky z jednej strony poczynił sporo kosztownych inwestycji (np. w infrastrukturę portową i magazyny, oraz budowę nowych zakładów biopaliwowych), z drugiej zaś doprowadził do emisji olbrzymiego pakietu dodatkowych akcji.

Akcje te mogli nabywać tylko inwestorzy kwalifikowani, posiadający kapitał w wysokości 500 000 euro. Wszystko wskazuje na to, że oligarcha sam wykupił owe akcje, przez tą samą spółkę Namsen Limited, która dała mu pakiet większościowy.

Holding dla jednego?

To chyba ostatecznie złamało opornych, bowiem waga i wartość ich udziałów gwałtownie zmalały. Sam Verevsky też dał pozostałym akcjonariuszom do zrozumienia, że jeśli nie pozbędą się akcji Kernela, to stracą jedynie zainwestowane pieniądze, bo on przejmie holding na własność. I wszystko wskazuje na to, że osiągnie swój cel...