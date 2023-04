Sytuacja na rynku zbożowym od kilku dni jest na ustach wszystkich. Wydawałoby się, że wszystko jest jasne – zboże z Ukrainy wpłynęło na nasz rynek i skutecznie go sparaliżowało. Rząd proponuje coraz to nowe rozwiązania, które zdaniem rolników są chwilowym gaszeniem pożaru, a nie działaniem systemowym. Awantura trwa w najlepsze, a im głębiej wchodzimy w temat, tym więcej problemów się pojawia. Nie tylko dla samych rolników.

W równie trudnej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy prowadzą podmioty skupowe. Mowa tu o małych, lokalnych firmach, które od lat zajmują się skupem zbóż, a ich właściciele często również są rolnikami.

Mówiąc o skupie interwencyjnym, czy eksporcie nadwyżek ministerstwo w dużej mierze spycha problem właśnie na ich barki – w końcu nie każdy rolnik ma podpisane umowy kontraktowe z dużymi przedsiębiorcami.

Teraz okazuje się, że nie tylko rolnicy zostali zawieszeni w próżni. W podobnej sytuacji są punkty skupowe. Wszystko przez brak szczegółów.

Jesteśmy w naprawdę trudnej trudnej sytuacji. Zboża jest pełno, do żniw jest mało czasu. Czekamy na szczegóły rządowego rozwiązania dotyczącego zakupu na rezerwy strategiczne. Złożyliśmy wniosek, ale nadal nie znamy żadnych szczegółów. Nie wiemy czy mamy to przechowywać, jaka będzie cena. Czekamy na odpowiedzi – mówi Maria Sapiło, rolniczka z województwa lubelskiego, która prowadzi również punkt skupu zbóż. - We wszystkich ofertach dotyczących przystąpienia do sprzedaży zboża poprzez agencje rządowe brakuje szczegółów. Przedsiębiorcy boją się skupować zboże, bo kiedy zaczynamy drążyć szczegół tych przetargów okazuje się, że jest wiele niewiadomych. Np. w przypadku skupu zboża na eksport okazało się, że KOWR ma zajmować się jedynie skojarzeniem firm w Polsce i za granicą. A mniejsi przedsiębiorcy nie są w stanie samodzielnie zorganizować transportu drogą morską. Dodatkowo rząd nie daje żadnych gwarancji, że otrzymamy nasze pieniądze. Dla drobnych firm nie jest to realne. Czas ucieka, a my stoimy w martwym punkcie. Wszyscy czekamy na szczegóły decyzji. Kto to ma skupować, skoro są pełne magazyny? Jakie są mechanizmy dopłat? – pyta.

Brak szczegółów zawiesił handel w próżni. Już teraz mówi się, że w portach jest dość dużo przestrzeni, bo brakuje towaru – rolnicy nie chcą sprzedawać zboża. Punkty skupowe, które mają zasypane magazyny również się wstrzymują. Wszyscy czekają na szczegóły sypanych jak z rękawa obietnic dotyczących systemu dopłat.

Na opieszałości urzędników tracą więc wszyscy. I rolnicy, którzy nadal nie mogą sprzedać zboża. I punktu skupowe. I wreszcie sam rząd, który powoli zaczyna urastać na wsi do wroga publicznego numer jeden.

Coraz wyraźniej widać, że obecna władza nie tylko traci na poparciu, ale zaczyna budzić otwartą niechęć. Rozmawiający z rządem rolnicy zaczynają tracić cierpliwość. Kolejne obietnice nie tylko nie uspokajają sytuacji, ale wręcz ją zaostrzają. Trwa protest w Hrubieszowie, w Szczecinie, zapowiedziany został kolejny wielki strajk na Opolszczyźnie.

Determinacja jest ogromna. Gospodarze krzyczą coraz głośniej i zaczynają angażować w swoje sprawy nie tylko przedstawicieli obozu władzy, ale też partii opozycyjnych.

Zaprosiliśmy do nas Donalda Tuska, bo chcieliśmy przybliżyć mu temat problemów na wsi. Liczymy na to, że osoba lidera partii opozycyjnej jeszcze bardziej uzmysłowi społeczeństwu, z jak szerokim problemem się mierzymy. Bo ta sprawa nie dotyczy tylko rolników i rządu, ale całego społeczeństwa. Rozmawiając z politykami dużego formatu jest dużo łatwiej dotrzeć do mediów, czy społeczeństwa. I to jest nasz główny, zamierzony cel. Chcemy nagłaśniać, bo płaci za to wszystko cały kraj – mówi Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi. - To wszystko co na się obiecuje to puste hasła, bez żadnej wykładni. To ładnie brzmiało, ale my jesteśmy tu i teraz i teraz ten problem był rozwiązany. Nie ma żadnych pewników, ustaleń. Jeśli w ciągu tygodnia są cztery propozycje i wszystkie są wywracane do góry nogami to jak można wierzyć, że będzie dobrze? – podsumowuje gorzko Gryn.