Kwestia umowy zbożowej jest sprawą priorytetową dla biznesu. Zależy na niej nie tylko Ukrainie i państwom zaopatrującym się w ukraińskie zboże na całym świecie, ale także samej Rosji.

Nowa umowa na korytarz zbożowy może zostać podpisana z opóźnieniem.

Obecnie obowiązująca wygaśnie 17 lipca br.

38 mln ton płodów rolnych zostało wyeksportowanych z Ukrainy korytarzem zbożowym podczas obowiązywania obecnego porozumienia.

Przedstawiamy rozkład przepływów eksportowych płodów rolnych z Ukrainy według rodzaju transportu.

Informacje o tym, że umowa zbożowa na transport płodów rolnych z Ukrainy poprzez porty Morza czarnego zostanie przedłużona pochodzą z Gdańskiej Giełdy Zboża, czyli spotkania przedsiębiorców specjalizujących się w produkcji, sprzedaży oraz eksporcie zbóż i roślin oleistych. Do ich spotkania doszło 13 lipca br. w Sopocie.

Z opóźnieniem, ale będzie

– Umowa zbożowa zostanie przedłużona, tego jestem pewien – powiedział – Sergey Feofilov, dyrektor generalny i założyciel UkrAgroConsult, jeden z uczestników Gdańskiej Giełdy Zboża. UkrAgroConsult to pierwsza ukraińska agencja konsultingowa specjalizująca się w rolnictwie Ukrainy i regionu Morza Czarnego istniejąca od 1994. Obsługuje ona globalnych operatorów agrobiznesu z ponad 50 krajów na całym świecie, dostarczając informacje rynkowe wiodącym międzynarodowym producentom rolnym, handlowcom, gospodarstwom rolnym, przetwórcom, inwestorom i bankom. Zdaniem Feofilova umowa zbożowa (znana także pod nazwą Black Sea Grain Initiative, korytarz zbożowy) może zostać zmodyfikowana, ale będzie obowiązywała. W jego ocenie wszystkim na tym zależy, także Rosji, która ma jeszcze zapasy zbóż z poprzedniego sezonu. – Być może opóźni się podpisanie nowego porozumienia w sprawie korytarza zbożowego, ale umowa będzie przedłużona – oświadczył Sergey Feofilov.

Oprócz Sergeya Feofilova w panelu dyskusyjnym o sytuacji na światowym rynku zbóż udział wzięli: Bernhard Dahmen, szef Zespołu Pozyskiwania Surowców oraz sprzedaży produktów CropEnergies AG, Michał Jaskowski Country Manager Louis Dreyfus Polska i Piotr Grela, trader i praktyk rynków finansowych, natomiast spotkanie prowadził Zbigniew Ohler, twórca Gdańskiej Giełdy Zboża.

– Czy będzie korytarz zbożowy, czy nie, to i tak zboże trafi do odbiorców – oświadczył Bernhard Dahmen. CropEnergies AG to wiodący producent etanolu w Europie. Firma odpowiada za zakup ok. 3 mln ton zboża rocznie oraz sprzedaż ok. 1,2 mln ton produktów towarowych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podczas Gdańskiej Giełdy Zboża. Od lewej: Zbigniew Olher, Sergey Feofilov, dyrektor generalny i założyciel UkrAgroConsult, Bernhard Dahmen, szef Zespołu Pozyskiwania Surowców oraz sprzedaży produktów CropEnergies AG, Michał Jaskowski Country Manager Louis Dreyfus Polska i Piotr Grela, fot. Farmer

Początkowy czas trwania Inicjatywy wynosił 120 dni, począwszy od 22 lipca 2022 r. Został przedłużony przez wszystkie strony 18 listopada na kolejne 120 dni. 17 marca wszystkie strony zgodziły się na jego odnowienie, ale Rosja zgodziła się jedynie na 60-dniowe przedłużenie do czasu przeglądu. 18 maja Rosja potwierdziła swój udział w umowie na kolejne 60 dni. W rezultacie umowa ma zostać odnowiona 17 lipca.

Eksport ukraińskich płodów rolnych

Black Sea Grain Initiative jest prowadzona przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule, w skład którego wchodzą Rosja, Turcja, Ukraina i ONZ. Prawie rok po podpisaniu umowy z trzech ukraińskich portów Morza Czarnego wyeksportowano ponad 32 miliony ton artykułów żywnościowych do 45 krajów na trzech kontynentach. Częściowe wznowienie ukraińskiego eksportu morskiego, które umożliwiła Inicjatywa, odblokowało kluczowe artykuły żywnościowe i pomogło odwrócić gwałtowne wzrosty światowych cen żywności, które osiągnęły rekordowy poziom na krótko przed podpisaniem umowy. Uczestnicy umowy, ale nie tylko, ciągle podkreślają, że zdławienie inflacji żywnościowej jest największym wyzwaniem, a także oczekiwaniem ze strony konsumentów na całym świecie. Sergey Feofilov podczas Giełdy także zwracał uwagę na ten aspekt.

Rozkład przepływów eksportowych płodów rolnych z Ukrainy według rodzaju transportu (dane UkrAgroConsult) w tonach.