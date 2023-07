Rosja zablokowała 29 tureckich statków, które miały odebrać z czarnomorskich portów ukraińskie zboże. Umowa zbożowa nie funkcjonuje.

Rosja nie wpuszcza tureckich statków po ukraińskie zboże

Rosja nie wypełnia porozumień umowy zbożowej i zablokowała na tureckich wodach terytorialnych 29 statków, które płynęły po ukraińskie zboże - donosi ukraiński portal Latifundist.



29 statków tureckich, którym Rosjanie nie pozwalają wpływać do czarnomorskich portów w ramach tzw. korytarza zbożowego, miały zabrać 1,4 mln ton żywności z Ukrainy. Płody rolne miały trafić do krajów Azji i Afryki - głównie Chin, Egiptu i Bangladeszu, ale też do Turcji.

Rejestracja statków wstrzymana

Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Odbudowy, w czerwcu z ukraińskich portów wyeksportowano tylko 2 mln ton produktów rolno-spożywczych. Kolejny milion ton żywności jest w trakcie załadunku na 13 statków, które jako ostatnie zostały zarejestrowane w ramach porozumienia zbożowego. Strona rosyjska nie chce rejestrować nowych statków, więc realizacja umowy zbożowej zostanie wkrótce całkowicie wstrzymana.

Jak podało w komunikacie ukraińskie Ministerstwo Odbudowy: w ciągu 11 miesięcy 45 krajów świata otrzymało z Ukrainy 32,5 mln ton żywności, ale kolejne 25 miliony ton z powodu rosyjskiej dywersji nie dotarło do odbiorców. Według ONZ, dzięki przywróceniu eksportu z Ukrainy możliwe było obniżenie światowych cen żywności o 22%.