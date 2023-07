UE rozważa zniesienie niektórych sankcji wobec Rosji, by skłonić ją do respektowania i przedłużenia umowy zbożowej. Rosja zapowiada wycofanie się z porozumienia, którego ustalenia i tak od dłuższego czasu sabotuje. Ukraiński eksport zboża drogą morską "kuleje", tymczasem rolnicy w UE szykują się do żniw.

UE rozważa pewne ustępstwa wobec Rosji, bo za wszelka cenę chce ją przekonać do utrzymania umowy zbożowej - donosi Financial Times. Władze Unii chcą ponoć otworzyć Rosji furtkę, by na powrót mogła połączyć się z globalną siecią bankową. A to jeden z warunków, od których Kreml uzależnia wydłużenie porozumienia, dotyczącego tzw. korytarza zbożowego.

Furtka dla Putina

Według amerykańskiego dziennika, Komisja Europejska nie chce wprost wycofywać się z nałożonych na Rosję sankcji. Chce jednak zezwolić objętemu sankcjami rosyjskiemu Rosselkhozbankowi na wydzielenie spółki-córki, która mogłaby się połączyć z międzynarodową siecią finansową. Rosja uzależniła swoją zgodę na kolejne odnowienie umowy zbożowej od zniesienia utrudnień w rosyjskim eksporcie zboża i nawozów, oraz ponownego włączenia rosyjskich banków do globalnego systemu rozliczeń finansowych SENT.

Mniejsze zło

Propozycja wydzielenia spółki zależnej od Rosselkhozbank padła ze strony rosyjskiej w negocjacjach umowy zbożowej z ONZ. Według źródeł Financial Times, Zachód postrzega spełnienie tego warunku jako „mniejsze zło”, bo Rosja wciąż "utwardza" swoje stanowisko. Umowa zbożowa wygasa 17 lipca.

Ustępstwo UE wobec objętego sankcjami banku rosyjskiego może pomóc w jej utrzymaniu. Zachodnie rządy zachowałyby twarz, bo umowa o eksporcie zboża jest finansowym kołem ratunkowym dla Ukrainy, a z drugiej strony Rosja argumentuje, że dostęp do systemu SENT służyć ma jej tylko do utrzymania eksportu zboża.

Niedrożny korytarz zbożowy

Póki co, strona rosyjska sabotuje porozumienie zbożowe, nie wpuszczając do czarnomorskich portów statków płynących po ukraińskie zboże i odmawiając koniecznych inspekcji już załadowanych statków, które chcą wypłynąć do odbiorców. Jak czytamy na ukraińskim portalu Latifundist, w czerwcu Ukrainie udało się wyeksportować drogą morską jedynie 38 proc. produktów rolnych, ale i tak nie wszystkim sprzedanym ładunkom udało się fizycznie przekroczyć granicę. W maju sytuacja miała się jeszcze gorzej.

Siłą rzeczy ukraińskie zboże wysyłane jest w świat drogą lądową przez UE oraz przez Dunaj. Władze UE zdają sobie sprawę z groźby kolejnej fali rolniczych protestów w krajach członkowskich, jeśli ukraińskie zboże będzie zalewać rynki krajów wschodniej i południowo-wschodniej Europy.

Odwrót globalnych potentatów

Nieustępliwość Rosji w kwestii przedłużenia umowy zbożowej wynikać może m.in. z faktu, że największe światowe firmy handlujące zbożem - tj. Cargill, Viterra, Louis Dreyfus - od 1 lipca przestali eksportować rosyjskie zboże. Poinformowała o tym m.in. rosyjska agencja Interfax. Prorządowi rosyjscy analitycy oceniają, że globalni potentaci odpowiedzialni byli za eksport jedynie 16 proc. rosyjskiego zboża, ale dane te mogą być mocno zaniżone. Wielcy handlarzem zbożem opuścili rynek rosyjski nie tylko ulegając presji Zachodu, ale również z powodu utrudnień w rozliczeniach bankowych.