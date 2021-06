20 000 euro odszkodowania dla rolnika za opóźnione dopłaty

Sąd uwzględnił roszczenie francuskiego rolnika, który domagał się od państwa odszkodowania za straty poniesione wskutek opóźnień w wypłacie należnych dopłat.

Pewien francuski rolnik ekologiczny otrzyma 20 000 euro odszkodowania od państwa. Taką decyzje podjął sąd w Dijon, który rozpatrywał pozew farmera. Rolnik wskutek opóźnień w wypłacie należnych dopłat stracił płynność finansową i musiał zakończyć działalność rolniczą - informuje niemiecki portal branżowy agrarheute.de.

Ten precedensowy wyrok może oznaczać falę podobnych pozwów we Francji. Ucieszył on przede wszystkim francuskie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego (FNAB), które od kilku lat bezskutecznie walczyło z rządem o terminowe wypłaty wsparcia i o rekompensaty za opóźnienia w ich wypłacie.

Do 2020 r. w dystrybucji wsparcia dla gospodarstw ekologicznych we Francji występowały opóźnienia sięgające w niektórych przypadkach nawet 3 lat - podaje niemiecki portal. Z tego powodu padło wiele firm i wielu rolników musiało zrezygnować z produkcji, popadając przy tym w finansowe kłopoty.

FNAB po nieudanych próbach mediacji z rządem w 2019 roku złożyła kilka skarg administracyjnych, ale nie odniosły one żadnego skutku. Podobnie bezowocne okazało się wystąpienie do krajowemu urzędu ds. praw obywatelskich i równości. Rozstrzygnięcie sądu w Dijon to stanowi pierwszy przypadek uznania roszczeń odszkodowawczych farmerów ekologicznych wobec francuskiego państwa.