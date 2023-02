Przeciwnicy polowań zniszczyli automat do sprzedaży dziczyzny przed restauracją znanego myśliwego. To nie pierwszy raz...

Na 12 tysięcy euro oszacował straty wywołane atakiem tzw. obrońców zwierząt restaurator i znany w Niemczech promotor łowiectwa Jonas Baumgärtner. Aktywiści kolejny raz zniszczyli jego automat do sprzedaży dziczyzny, przed lokalem „Der Wild e Wirt” w Ulm w Badenii-Wirtembergii.

Nieznani sprawcy tym razem użyli pianki budowlanej, którą wpompowali we wszystkie otwory urządzenia, w tym szufladę wydającą produkty i otwór do wrzucania należności. Na koniec szybę automatu ozdobili napisem „Krematorium/Brak lodówki” - donosi myśliwski portal PIRSCH.de.

Na celowniku aktywistów

Jak się okazało, to nie pierwszy akt wandalizmu, którego ofiarą padł restaurator. Jonas Baumgärtner uważa, że aktywiści najwyraźniej obrali go sobie za cel, tymczasem policja nic z tym nie robi. Przedsiębiorca od roku boryka się z podobnymi atakami i obawia się, że firma ubezpieczeniowa nie pokryje całości szkód. Zniszczona maszyna nadaje się zaś tylko na złom.

W rozmowie z dziennikarzami Baumgärtner przyznaje, że nie stać go na kolejny automat, ani płacenie rosnących stawek za polisę. Zrezygnuje więc ze sprzedaży na ulicy i wróci do sprzedaży dziczyzny w sklepie. Jak zaznacza, automat cieszył się powodzeniem u konsumentów i był to dobry pomysł na biznes, ale chuligani zwyciężyli.

"Niestety muszę pożegnać się z dobrym pomysłem na biznes z "mojego punktu widzenia"! Podziękowania dla "chłopców i dziewczyn różnorodnych", którym kolejny raz udało się zniszczyć dobre pomysły i rozwiązania!" - napisał poszkodowany w mediach społecznościowych.

Baumgärtner znany jest też w Niemczech jako promotor kuchni myśliwskiej i propagator łowiectwa. Organizuje rocznie 60 kursów gastronomicznych, 40 imprez plenerowych, oraz wycieczki po lesie, na których opowiada o zwyczajach dzikich zwierząt i sztuce polowania.