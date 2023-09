Jak informuje TVP Info, Belgowie coraz chętniej wybierają produkty lokalne i są dumni ze swoich wyrobów. Wymusza to na supermarketach dostosowanie oferty.

Jako przykład redakcja TVP Info podaje Delhaize - sieć handlową znajdującą się w pierwszej piątce pod względem obrotów w Belgii. Deklaruje ona, że aż 70 proc. oferowanych przez nią produktów jest wytwarzanych w Belgii.

Blisko połowa Belgów chce płacić więcej za rodzime produkty

Z badań konsumenckich publikowanych regularnie przez branżowy magazyn „Gondola” wynika, że 41 proc. Belgów jest gotowych płacić więcej za rodzime produkty. Z kolei francuski panel badawczy l'Observatoire Cetelem, który dokumentuje zachowania konsumenckie w 17 krajach UE, wskazuje, że 40 proc. Belgów wybiera produkty lokalne, uznając to za zachowanie mające pozytywny wpływ na środowisko, co przekłada się to na ofertę sieci supermarketów.

Patriotyzm konsumencki po belgijsku

Sieć Delhaize – znajdująca się w pierwszej piątce pod względem obrotów w Belgii – deklaruje, że 70 proc. oferowanych przez nią produktów jest wytwarzanych w Belgii. Z kolei Carrefour zapewnia, że 95 proc. asortymentu mięs na jego półkach pochodzi z Belgii. Dodatkowo, ten ostatni dystrybutor wprowadził własne oznaczenie jakości „Les Belges/ De Belgen”, które ma gwarantować pochodzenie i zastosowanie tradycyjnych lokalnych receptur. Sieć supermarketów ekologicznych Färm wprowadziła etykietki z belgijską flagą i deklaruje, że około 40 proc. oferowanych przez nią produktów jest krajowego pochodzenia.