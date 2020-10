Brexit: Negocjacje UE z Brytyjczykami trwają

W trudnych warunkach, ale nie bez nadziei, negocjacje w sprawie Brexitu będą kontynuowane. Negocjatorzy spotykają się po raz dziewiąty w Brukseli, aby uzgodnić umowę handlową między Wielką Brytanią a UE.

Obecna runda rozmów w Brukseli jest przyćmiona przez brytyjski akt o jednolitym rynku, który został przyjęty przez parlament w Londynie. Decyzja w tej sprawie w brytyjskiej Izbie Lordów nadal nie została podjęta. UE postrzega akt o jednolitym rynku, jako naruszenie porozumień na wewnętrznej granicy irlandzkiej.

Mimo krytyki, trwają poważne negocjacje dotyczące okresu po 1 stycznia 2021 roku. Jeśli chodzi o prawa rybaków na wodach brytyjskich, Londyn oferuje obecnie trzyletni okres przejściowy. Oprócz tego pojawiają się nowe oferty ze strony Brytyjczyków, które UE będzie rozpatrywać, a dotyczące ograniczenia pomocy publicznej dla firm.

Sektor rolniczy UE ostrzega przed brakiem umowy i krytykuje ciągłą niepewność eksporterów żywności i rolników. We wspólnym oświadczeniu europejskie stowarzyszenia rolników i spółdzielnie (COPA / COGECA), handel żywnością (CELCAA) i producentów żywności (FoodDrinkEurope) lobbują w celu utrzymania rynku wewnętrznego z Wielką Brytanią. Ponadto według nich te same standardy powinny mieć zastosowanie do żywności w UE i Wielkiej Brytanii. Firmy potrzebują przewidywalności, a daje im się tylko niepewność. Stowarzyszenia oczekują wyjaśnień i dalszych informacji na temat przyszłych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt i roślin, a także kontroli żywności i brytyjskich pasz.