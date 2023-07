Chorwacja oferuje pomoc Ukrainie w eksporcie zboża. Ma udostępnić porty

Chorwacja jest gotowa pomóc w znalezieniu nowych tras dla ukraińskiego eksportu zboża, fot. Shutterstock

Chorwacja zadeklarowała, że zaoferuje swoją sieć kolejową i porty na Morzu Adriatyckim do transportu ukraińskiego zboża, by załagodzić skutki wygasłej umowy zbożowej

Według korespondenta Ukrinform, chorwacki sekretarz stanu ds. politycznych Frano Matušić oświadczył to na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ podczas otwartej debaty ministerialnej na temat sytuacji na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.





Oprócz tego, jak wynika z informacji ukraińskiej agencji, Chorwacja jest gotowa pomóc w znalezieniu nowych tras dla ukraińskiego eksportu zboża. Deklaracja ta jak wynika ze słów chorwackiego sekretarza stanu, jest efektem narastającego zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. W swoim przemówieniu Matušić zauważył, że od pierwszych dni rosyjskiej inwazji Chorwacja zadeklarowała, że stoi po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Podkreślił, że Chorwacja jest gotowa wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Czytaj więcej Rosja zaatakowała Odessę. Dzień po końcu umowy zbożowej port został uszkodzony

