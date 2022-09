Traktorzysta wiózł na przyczepie 13 osób. Po zderzeniu z pociągiem ciągnik wpadł na krzyż św. Andrzeja.

Niesamowity wypadek wydarzył się w Petershagen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Traktor z przyczepą, na której podróżowało 13 pasażerów na niestrzeżonym przejeździe kolejowym zderzył się z pociągiem. W kolizji nikt jednak nie ucierpiał – donosi niemiecki portal Agrarheute.

Jak wynika z relacji, 44-letni kierowca traktora wiózł wieczorem na zaadaptowanej do przewozu ludzi platformie 13-osobową wycieczkę. Zagapił się i wjechał na niestrzeżony przejazd, nie sprawdzając czy nie nadjeżdża pociąg. Tymczasem właśnie pędził w jego kierunku skład osobowy.

Fakt, iż nie doszło do tragedii to głównie zasługa maszynisty, który zagwizdał, by ostrzec traktorzystę i natychmiast zaczął hamować. W efekcie pociąg znacznie stracił prędkość i uderzył jedynie w przód ciągnika. Uszkodzony pojazd, z urwaną przednią osią został odrzucony i zatrzymał się na znaku przy torach – krzyżu św. Andrzeja. Przyczepa z wycieczka pozostała nietknięta.

Ani traktorzysta, ani żaden z jego pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń. W pociągu znajdowało się 43 podróżnych i oni także wyszli z nagłego hamowania bez szwanku.

Traktorzysta został ukarany mandatem. Linia kolejowa i droga zostały zamknięte na czas działań służb. To spowodowało spore opóźnienia pociągów na trasie. 43 pasażerów pociągu musiało przesiąść się do autobusów. Ciągnik i przyczepa zostały odholowane, a wycieczkowicze odwiezieni busem.