Cieląca się krowa śmiertelnie zraniła rolnika

Krowa w trakcie porodu zaatakowała rolnika i śmiertelnie go zraniła.

Do śmiertelnego wypadku do szło w miniona niedziele na fermie w Utting am Ammersee, w powiecie Landsberg am Lech w Górnej Bawarii.

Rolnik zmarł wskutek obrażeń otrzymanych w wyniku ataku krowy - donosi niemiecki portal Agrarheute.

Z ustaleń policji wynika, że 63-letni farmer razem z sąsiadami asystował przy ciężkim porodzie krowy. Kiedy chciał się zająć nowonarodzonym cielakiem, krowa uznała go za zagrożenie dla potomstwa i zaatakowała - przygniotła go i zraniła rogiem.

Koledzy ruszyli mu na pomoc i wyciągnęli rannego z obory, po czym wezwali karetkę. Niestety, próby reanimacji poszkodowanego mężczyzny nie odniosły skutku. Lekarz stwierdził zgon 63-latka.